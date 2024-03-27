Эпичная битва трактора с фекалиями и полицейского водомёта

Необычная схватка прошла около здания Еврокомиссии в Брюсселе. В ходе протестов разъяренные фермеры решили пустить в ход "тяжелую артиллерию". Они задействовали "навозомёт" против бельгийских полицейских с водомётом.
В сети появилось видео беспорядков, устроенных фермерами около здания Еврокомиссии в Брюсселе.
На ролике видно, как полиция при помощи водометов пытается залить трактор, который направляет поток фекалий в сторону стражей порядка. После полуминутной «битвы» фермер оставил позицию.
Столкновение аграриев и полиции произошло около Евроквартала Брюсселя. В тот момент там проходила встреча министров сельского хозяйства Европейского союза.
Источник:
- Неожиданная встреча фермера с хищником
- Фермер явно не пользуется авторитетом среди своих подопечных
- Девушка-тракторист за работой
- Неприятный сюрприз для фермера
- Ролик о сборе томатов, который приятно смотреть
хотел бы попасть струёй в ажанов (или как их там в Бельгии) - подъехал бы ближе. видать забоялся.
всёж таки полить говном дорогу это протест, а за полицию при исполнении - это можно и присесть надолго.
не, ну не реально же трактор с полной цистерной струёй воды отпихнули? этож тонн 10-20.
Вообще, так шуметь, это их французская национальная забава.
Традиции, так сказать.
Народ пошумит, пар спустить и успокоится до следующего раза.
Власть имущие своими делами занимаются, и на это внимание не сильно обращают.
вроде национального спорта.
этот город в говне,
и нам не на что больше жить,
этот город в говне,
и нам некуда больше бежать.
эта земля была нашей,
пока мы не увязли в борьбе,
она умрёт, если будет ничьей,
пора вернуть эту землю себе.