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Эпичная битва трактора с фекалиями и полицейского водомёта

Эпичная битва трактора с фекалиями и полицейского водомёта

Автор:
27 марта 2024 08:03
Метки: Брюссель   Видео   водомёт   навоз   протесты   трактор   фермер   
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Необычная схватка прошла около здания Еврокомиссии в Брюсселе. В ходе протестов разъяренные фермеры решили пустить в ход "тяжелую артиллерию". Они задействовали "навозомёт" против бельгийских полицейских с водомётом.

В сети появилось видео беспорядков, устроенных фермерами около здания Еврокомиссии в Брюсселе.

На ролике видно, как полиция при помощи водометов пытается залить трактор, который направляет поток фекалий в сторону стражей порядка. После полуминутной «битвы» фермер оставил позицию.

Столкновение аграриев и полиции произошло около Евроквартала Брюсселя. В тот момент там проходила встреча министров сельского хозяйства Европейского союза.

Источник:

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Метки: Брюссель   Видео   водомёт   навоз   протесты   трактор   фермер   
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28  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Тамада хороший и конкурсы интересные. Мужикам нужно найти Кулибина, который бы мощность говномёта подкрутил :D
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1k
Лютый вам Бетховен 9 минут назад
Давления не хватило. А так, на равном расстоянии, посмотрели бы кто кого.
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18k
Сергей 19 минут назад
Химию в школе плохо учили! Если смешать кило говна и кило повидла, то получится 2 кило говна!))
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1k
Миша Полчаса назад
Не эпично. Навозомет не достает, у водомета дальность удара больше. Нагадили конечно как фермеры.
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11k
RIZ deadening 37 минут назад
В схватке все равно побеждает говномет, потому что он так это и задумывал, а с водой это стало жиже, гаже и площадь распространения увеличилась !
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11k
АСИСЯЙ 40 минут назад
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2k
Сергей 45 минут назад
Как в цирк сходил
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1k
Дмитрий 54 минуты назад
Битва говна с мочой.
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36k
Fat Lynx Час назад
Болеем за обе команды!
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5k
Kozlodoev Час назад
А вот про дефициь пресной воды рассуждают...
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882
Гиви Час назад
Снайперы, твою мать!!!
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8k
Oleg Час назад
Эпичные схватки боевых долбаклюев. Развлекаются во всю.
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6k
hhwost Час назад
да ну...
хотел бы попасть струёй в ажанов (или как их там в Бельгии) - подъехал бы ближе. видать забоялся.
всёж таки полить говном дорогу это протест, а за полицию при исполнении - это можно и присесть надолго.
не, ну не реально же трактор с полной цистерной струёй воды отпихнули? этож тонн 10-20.
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3k
Кирилл Час назад
бой водомета с говнометом)))
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3k
Pioner76 Час назад
Мне кажется, все эти перформансы хорошо кем то организованные. Фермеры только игрушка. Ну как хохлы.
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13k
Copycat Час назад
Французам можно перетерпеть оду известную песню на новый лад

этот город в говне,
и нам не на что больше жить,
этот город в говне,
и нам некуда больше бежать.
эта земля была нашей,
пока мы не увязли в борьбе,
она умрёт, если будет ничьей,
пора вернуть эту землю себе.
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808
Шурман Час назад
Был вчера там , мало того что они разбудили в 4 утра так в 6 начались взрывы и петарды , в 10 утра мне нужно было быть у доктора так я к нему попал только в районе 11 , на машине вообще смысла не было ехать , короче красиво прогулялся , 2.5 км в одну сторону а в обратную почему то 3 км получилось :)))) . Жена тоже вчера не пошла на работу ее здание как всегда гомном облили :) как раз за цистерной в 100 метрах по правой стороне Совет Европы . Она в понедельник была в шоке , у них было совещание в их юридической службе и шеф попросил всех встать и почтить минутой молчания погибших в Крокусе , у жены был шок от этого и еще он потом у нее спросил надеюсь твоих друзей или родственников там ни кого не было ?
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30k
Ed 2 часа назад
Мне кажется это самый "четкий сигнал". Болею за фермеров. Удачи, мужики.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3577 постов (3541 в горячем)

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