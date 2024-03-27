Эпичная битва трактора с фекалиями и полицейского водомёта

В сети появилось видео беспорядков, устроенных фермерами около здания Еврокомиссии в Брюсселе.

На ролике видно, как полиция при помощи водометов пытается залить трактор, который направляет поток фекалий в сторону стражей порядка. После полуминутной «битвы» фермер оставил позицию.

Столкновение аграриев и полиции произошло около Евроквартала Брюсселя. В тот момент там проходила встреча министров сельского хозяйства Европейского союза.