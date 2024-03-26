Драка слонов в Индии попала на видео

22 марта несколько слонов участвовали в фестивале, устроенном храмом Тараккал в штате Керала в рамках традиционного праздника Пурам. На ролике, который снял один из очевидцев, видно, как слон по кличке Гуруваюр Равикришнан внезапно становится агрессивным прямо во время шествия. Сначала он пытается скинуть наездника, а затем обращает свое раздражение на второго слона — Путупалли Арьюнана.

Слоны начали атаковать друг друга, сталкиваясь бивнями и беспорядочно двигаясь. Запаниковавшие погонщики безрезультатно попытались разнять животных, а участники празднования бросились врассыпную. В итоге несколько человек получили травмы.