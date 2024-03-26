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Драка слонов в Индии попала на видео

Драка слонов в Индии попала на видео

Автор:
26 марта 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Фестиваль   драка   животные   слоны   
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В Индии слоны неожиданно устроили драку на фестивале. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

22 марта несколько слонов участвовали в фестивале, устроенном храмом Тараккал в штате Керала в рамках традиционного праздника Пурам. На ролике, который снял один из очевидцев, видно, как слон по кличке Гуруваюр Равикришнан внезапно становится агрессивным прямо во время шествия. Сначала он пытается скинуть наездника, а затем обращает свое раздражение на второго слона — Путупалли Арьюнана.

Слоны начали атаковать друг друга, сталкиваясь бивнями и беспорядочно двигаясь. Запаниковавшие погонщики безрезультатно попытались разнять животных, а участники празднования бросились врассыпную. В итоге несколько человек получили травмы.

Триссур Пурам, или фестиваль слонов, — один из самых зрелищных праздников в Индии. Он отмечается ежегодно в штате Керала во время так называемого месяца медам (апрель-май). Считается, что впервые его стали праздновать более двухсот лет назад. Слон в Индии является олицетворением бога Ганеши, дарующего богатство и процветание, а красочный праздник слонов — возможность выразить свое почтение и уважение богу Шиве. Слонов для фестивалей специально украшают.

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Метки: Видео   Индия   Фестиваль   драка   животные   слоны   
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Павел 37 минут назад
Ганеша разгневался
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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