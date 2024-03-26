Драка слонов в Индии попала на видео

В Индии слоны неожиданно устроили драку на фестивале. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.
22 марта несколько слонов участвовали в фестивале, устроенном храмом Тараккал в штате Керала в рамках традиционного праздника Пурам. На ролике, который снял один из очевидцев, видно, как слон по кличке Гуруваюр Равикришнан внезапно становится агрессивным прямо во время шествия. Сначала он пытается скинуть наездника, а затем обращает свое раздражение на второго слона — Путупалли Арьюнана.
Слоны начали атаковать друг друга, сталкиваясь бивнями и беспорядочно двигаясь. Запаниковавшие погонщики безрезультатно попытались разнять животных, а участники празднования бросились врассыпную. В итоге несколько человек получили травмы.
Триссур Пурам, или фестиваль слонов, — один из самых зрелищных праздников в Индии. Он отмечается ежегодно в штате Керала во время так называемого месяца медам (апрель-май). Считается, что впервые его стали праздновать более двухсот лет назад. Слон в Индии является олицетворением бога Ганеши, дарующего богатство и процветание, а красочный праздник слонов — возможность выразить свое почтение и уважение богу Шиве. Слонов для фестивалей специально украшают.
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