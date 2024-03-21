FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1671 пост • 606 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Фабрика идей
Как аккуратно сложить простыню на резинке

Как аккуратно сложить простыню на резинке

Автор:
21 марта 2024 14:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Фабрика идей   Хитрости   полезно   простыня   простыня на резинке   
1355
1
1

Постоянный дискомфорт во время сна из-за скомканной простыни остался в прошлом с появлением простыней на резинке. Однако аккуратно сложить данный атрибут постельного белья способен далеко не каждый.

 Женщина показала, как сложить простыню на резинке так, чтобы она выглядела аккуратно и не занимала много места.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Видео   Фабрика идей   Хитрости   полезно   простыня   простыня на резинке   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Злодей Час назад
Что за склейка по середине видео. Почему не одним кадром. Это сработает для простыни для кровати 2х2, или руки отращивать надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
vasilykopkov Полчаса назад
Как аккуратно сложить простыню на резинке, инструкция:
1. Возьмите простыню на резинке.
2. Аккуратно сложите её.
Всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
skorpin Час назад
так вот кто это далет ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3562 поста (3527 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

662426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали...
Набирающие популярность в сообществах
Газета для диктатора в единственном экземпляре
Газета для диктатора в единственном экземпляре
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересное#люди#аварии#Автовсячина#дети#кино#история
#животные#интересно#Прикол#забавно#факты#авто аварии#улыбнуло#задержание#милота#Россия
#в мире#автомир#Юмор#ДТП#кот#позитив#Ynews#знаменитости#подборка#полиция
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Как правильно давать кошке таблетки Как правильно давать кошке таблетки Как легко и быстро завязать галстук Как легко и быстро завязать галстук Как снять кольцо с опухшего пальца Как снять кольцо с опухшего пальца Как легко отделить желток от белка Как легко отделить желток от белка Подборка полезных хитростей для дома Подборка полезных хитростей для дома

На что жалуетесь?

Вернуться