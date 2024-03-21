Как аккуратно сложить простыню на резинке

1355
1
1
Постоянный дискомфорт во время сна из-за скомканной простыни остался в прошлом с появлением простыней на резинке. Однако аккуратно сложить данный атрибут постельного белья способен далеко не каждый.
Женщина показала, как сложить простыню на резинке так, чтобы она выглядела аккуратно и не занимала много места.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как легко отделить желток от белка
- Как правильно давать кошке таблетки
- Подборка полезных хитростей для дома
- Как легко и быстро завязать галстук
- Маленький секрет: как убрать нить с новой пары носков
Новости партнёров
реклама
1. Возьмите простыню на резинке.
2. Аккуратно сложите её.
Всё.