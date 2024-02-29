Учимся чистить фрукт помело

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Фрукт помело — самый крупный среди цитрусовых. Плод достаточно сочный и отличается низким содержанием кислоты. Женщина показала, как правильно его почистить.
Как правильно и относительно быстро почистить помело.
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Давно уже опробован этот способ - не особо-то он и лучше обычного разделения на дольки.