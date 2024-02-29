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Учимся чистить фрукт помело

Учимся чистить фрукт помело

Автор:
29 февраля 2024 08:46
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Хитрости   полезно   помело   фрукт   чистка   
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Фрукт помело — самый крупный среди цитрусовых. Плод достаточно сочный и отличается низким содержанием кислоты. Женщина показала, как правильно его почистить.

Как правильно и относительно быстро почистить помело.

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Метки: Видео   Еда   Хитрости   полезно   помело   фрукт   чистка   
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5  комментариев
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5k
Egoro 52 минуты назад
А меня больше прикалывает очистить как апельсин, разделить на дольки и есть, снимая шкурку с каждой дольки, нравится сам процесс.
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Daggers D. Полчаса назад
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Давно уже опробован этот способ - не особо-то он и лучше обычного разделения на дольки.
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Krasin

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