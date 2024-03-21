958
1
1
Практически уже никто не слушает музыку на кассетах, дисках и пластинках. Любые альбомы можно купить в Сети и слушать в своей бесконечно огромной виртуальный аудиотеке. Ну или можно ее просто... скачать.
Однако, сегодня музыка на таких ретро-носителях стала настоящей страстью коллекционеров и аудиофилов, которые готовы заплатить немалые деньги за виниловую пластинку. Их, кстати, до сих пор выпускают. Давайте посмотрим, как выглядит процесс создания виниловых пластинок.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как хлорка влияет на бактерии
- Несколько интересных фактов об опоссумах
- Как делают крабовые палочки
- Как вырастить вешенки дома
- Как рождается шёлк
Метки: Видео винил интересно как это сделано пластинка познавательно процесс создания виниловых пластинок
Новости партнёров
реклама