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Как выглядит процесс создания виниловых пластинок

Как выглядит процесс создания виниловых пластинок

Автор:
21 марта 2024 09:23
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   винил   интересно   как это сделано   пластинка   познавательно   процесс создания виниловых пластинок   
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Практически уже никто не слушает музыку на кассетах, дисках и пластинках. Любые альбомы можно купить в Сети и слушать в своей бесконечно огромной виртуальный аудиотеке. Ну или можно ее просто... скачать.


Однако, сегодня музыка на таких ретро-носителях стала настоящей страстью коллекционеров и аудиофилов, которые готовы заплатить немалые деньги за виниловую пластинку. Их, кстати, до сих пор выпускают. Давайте посмотрим, как выглядит процесс создания виниловых пластинок.

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Метки: Видео   винил   интересно   как это сделано   пластинка   познавательно   процесс создания виниловых пластинок   
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1  комментарий
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Quantimus Час назад
Удивительно, как то, что раньше было ширпотребом (пластинки были у всех) в будущем становится дорогим увлечением эстетов... Так вот и полвека спустя Доширак будут очень дорого подавать в мишленовских ресторанах...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1573 поста (1267 в горячем)

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