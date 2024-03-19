Приготовление вкусной пиццы

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Немолодой повар готовит неаполитанскую пиццу с томатами, сыром и листами базилика. Всё максимально просто и без лишних заморочек.
А вы любите пиццу? Если да, то с какими ингредиентами?
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да.. это именно как и есть, без понтов. Пицца это еда бедняков по сути... никаких там креветок и ножей для разделки изначально не было...
местные едят мясо и овощи .
с этой тонкой он понтанулся конечно .
А начинкой может быть всё, что есть под рукой.
Если у блюда есть вкус, то хлеб не нужен. А для сытости? Тут уже не так важен вкус. Я вообще удивляюсь, в той же Италии в нормальном ресторане пиццы может и не быть. И если бы не американцы, то сомнительно, что пицца так популярна стала бы.
долгих лет ему и его семье.
И сигары крутят на бедре.
Buon appetito