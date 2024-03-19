FISHKINET
Сообщество Еда 1833 поста • 579 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Приготовление вкусной пиццы

Приготовление вкусной пиццы

Автор:
19 марта 2024 11:11
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   интересно   как это сделано   кулинария   пицца   
1267
1
1

Немолодой повар готовит неаполитанскую пиццу с томатами, сыром и листами базилика. Всё максимально просто и без лишних заморочек.

А вы любите пиццу? Если да, то с какими ингредиентами?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Еда   интересно   как это сделано   кулинария   пицца   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Vacony 47 минут назад
..утонул в слюнях....
да.. это именно как и есть, без понтов. Пицца это еда бедняков по сути... никаких там креветок и ножей для разделки изначально не было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
олег Минуту назад
сейчас это еда туристов .
местные едят мясо и овощи .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 3 минуты назад
обычно на улицах италии пицца с тестом в 1см толщиной минимум.
с этой тонкой он понтанулся конечно .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 3 минуты назад
Готовили пиццу, а получилась шаурма... Шутка. Рецепт простой и вкусный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Anners 15 минут назад
Это - пицца.
А начинкой может быть всё, что есть под рукой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 16 минут назад
Вот не любитель пиццы. По сути хлеб с сыром.
Если у блюда есть вкус, то хлеб не нужен. А для сытости? Тут уже не так важен вкус. Я вообще удивляюсь, в той же Италии в нормальном ресторане пиццы может и не быть. И если бы не американцы, то сомнительно, что пицца так популярна стала бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 16 минут назад
красавчик.
долгих лет ему и его семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин 55 минут назад
И с санитаркой не заморачивается... Зачем? Это лишнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

628072



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына
В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Набирающие популярность в сообществах
В Киргизии отменили матчество
В Киргизии отменили матчество
Рэй Брэдбери — живая машина времени⁠⁠
Рэй Брэдбери — живая машина времени⁠⁠
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомир#ДТП#история#собака#кот#СССР#актер
#животные#факты#интересно#машина#авто аварии#позитив#милота#улыбнуло#Ynews#маразм
#в мире#люди#автомобили#аварии#кино#фильм#интересное#сарказм#Спасение#роль
«Кажется, их может быть всего 40» «Кажется, их может быть всего 40» Изготовление жабы из корня бамбука Изготовление жабы из корня бамбука Когда купил разрекламированный в интернете кухонный гаджет Когда купил разрекламированный в интернете кухонный гаджет Жена собирает мужа на рыбалку Жена собирает мужа на рыбалку Повар, от которого не уйдёшь голодным Повар, от которого не уйдёшь голодным Торт для любителей лапши быстрого приготовления Торт для любителей лапши быстрого приготовления

На что жалуетесь?

Вернуться