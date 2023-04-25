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Как вырастить вешенки дома

Как вырастить вешенки дома

Автор:
25 апреля 2023 09:28
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в мире   вешенки   видео   грибы   интересно   как это сделано   
831
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Один из способов вырастить съедобные грибы вешенки в домашних условиях. Выглядит всё довольно просто.

Вешенки любят тепло и влагу, поэтому нужно создать соответствующие условия.

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Метки: в мире   вешенки   видео   грибы   интересно   как это сделано   
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8  комментариев
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6k
Sanar 2 часа назад
У нас они стоят 150 рублей за кг, смысл заморачиваться?
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32k
Snork Snorkoff 52 минуты назад
Всё равно мицелий покупной, можно было и блок выгоночный купить уже и не портить сортирку
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18k
Вася 2 часа назад
а если рулон ещё и удобрённый по своему назначению..
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12k
Андрей А 2 часа назад
У нас в городке две шараги вешенки выращивали, вроде обе закрылись. В магазинах уже давно не видел
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