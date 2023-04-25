Как вырастить вешенки дома

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Один из способов вырастить съедобные грибы вешенки в домашних условиях. Выглядит всё довольно просто.
Вешенки любят тепло и влагу, поэтому нужно создать соответствующие условия.
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