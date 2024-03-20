Девочка пытается включить телевизор голосом

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Мама из Москвы показала, как ее дочка не может включить обычное ТВ в гостях.
Эта милая четырехлетняя девочка никогда не видела пульта, потому что родители установили у нее систему "умный дом" и все включается голосом. Но малышка не сдается.
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Ребенка сызмальтсва нужно учить самостоятельности и максимум делать что-то руками. Разумеется принимая во внимание текущее время.
А тут ребенок во-первых не знает чем себя занять, во-вторых единственное "занятие" для нее это телевизор, а за кадром, уверен, что не вылазит из мамкиного телефона, ну и в-третьих ребенок не в состоянии воспользоваться таим постейшим предметом как пулт телевизора.
Собственно в итоге, тупая мамаша растит такую-же тупую дочь