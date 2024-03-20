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Девочка пытается включить телевизор голосом

Девочка пытается включить телевизор голосом

Автор:
20 марта 2024 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Алиса   Видео   голос   забавно   пульт   ребенок   телевизор   умный дом   
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Мама из Москвы показала, как ее дочка не может включить обычное ТВ в гостях.

Эта милая четырехлетняя девочка никогда не видела пульта, потому что родители установили у нее систему "умный дом" и все включается голосом. Но малышка не сдается.

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Метки: Алиса   Видео   голос   забавно   пульт   ребенок   телевизор   умный дом   
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8  комментариев
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2k
s[po]k Час назад
Чтоб дети что либо умели делать их нужно научить, мамашка тупая сказала что делать а как делать не сказала. Ещё на всеобщее обозрение выставила.
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18k
Majul 7 минут назад
И в чем веселье? Чем мать гордится?
Ребенка сызмальтсва нужно учить самостоятельности и максимум делать что-то руками. Разумеется принимая во внимание текущее время.
А тут ребенок во-первых не знает чем себя занять, во-вторых единственное "занятие" для нее это телевизор, а за кадром, уверен, что не вылазит из мамкиного телефона, ну и в-третьих ребенок не в состоянии воспользоваться таим постейшим предметом как пулт телевизора.
Собственно в итоге, тупая мамаша растит такую-же тупую дочь
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2k
Nico 10 минут назад
да Алиса вам вырастит.
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7k
мемфрид 18 минут назад
Та же фигня. К бабушке приходит, начинает с фразы "Алиса...", потом вспоминает, что не дома и каждый раз смеётся)
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414
Ви Час назад
У них что плоскогубцев нет что ли? Ребенок с плоскогубцами - лучший пульт с дистанционным управлением. Даже с зачатками интеллекта встречаются.
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2k
Иван Иванов Час назад
Интернет пропадёт и жизнь у девочки без голосового управления остановится
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4k
Максим Макашев Час назад
А скоро мамашка, которая так рекламирует свой "умный дом", выложит ролик, где ребёнок будет орать из сортира: Яндекс! Вытри мне жопу!
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11k
Vacony Час назад
..поколение в никуда.. ?
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