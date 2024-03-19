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В Воронеже курьер за что-то разозлился на почтовые ящики, решил с ними подраться, но получил отпор

В Воронеже курьер за что-то разозлился на почтовые ящики, решил с ними подраться, но получил отпор

Автор:
19 марта 2024 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   курьер   отпор   почтовые ящики   странный   
3396
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Камера записала, как мужчина выходит из лифта и сразу же с ноги влетает в почтовый ящик, после чего падает на пол.

После этого он просто оторвал часть почтовых ящиков и ушел.

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Метки: Видео   Юмор   забавно   курьер   отпор   почтовые ящики   странный   
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18  комментариев
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6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
А не поставить ли на чёрное?
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−2
Timofeys Полминуты назад
Вот лежит он и думает: "Что я тут делаю? А в тюрьме макароны дают!"
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11k
Михаил 38 секунд назад
походу заказ со спиртным не доехал )
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2k
Димыч 4 минуты назад
Он в хламину.
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39k
koleos72 5 минут назад
Невыносимость бытия!
Он хотел бы ящиком стать! Ходить не надо, заказы принимать, отдавать не надо! Ящик висит-сами принесут, сами заберут! Зависть!
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7k
Евгений Д 7 минут назад
Бухой ублюдок.
Время записи есть- можно вычислить по жителям кто что заказывал
найти и заставить все ремонтировать
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2k
max 18 минут назад
Ну и что, что курьер черный? Ящик то первый начал.
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1k
АНДРЕЙ 19 минут назад
Дебил обыкновенный
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3k
Froll Полчаса назад
Чаевые не дали?
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11k
МихА 36 минут назад
упоротый черножопый ишак
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7k
Трям 40 минут назад
Синий, синий иней...
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1k
Андрей Граф 52 минуты назад
тупоносая чурка! когда вы бараны все передохните, как саранча
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24k
Тигран Саркисян Час назад
А я тут полежу , ото чёт приуныл резко)
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435
Сеня Час назад
Опять горец
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69
Пантелеймон Христофорович Час назад
ДЕБИЛА КУСОК!!!!
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6k
Александр 2 часа назад
Да обдолбанный. Или синий.
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2k
Dusser 2 часа назад
Обколются своей марьиванной и ....
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
Какая-то детская травма, наверно...
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