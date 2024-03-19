В Воронеже курьер за что-то разозлился на почтовые ящики, решил с ними подраться, но получил отпор

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Камера записала, как мужчина выходит из лифта и сразу же с ноги влетает в почтовый ящик, после чего падает на пол.
После этого он просто оторвал часть почтовых ящиков и ушел.
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Он хотел бы ящиком стать! Ходить не надо, заказы принимать, отдавать не надо! Ящик висит-сами принесут, сами заберут! Зависть!
Время записи есть- можно вычислить по жителям кто что заказывал
найти и заставить все ремонтировать