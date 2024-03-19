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Сообщество Без кота и жизнь не та 2148 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот оставил след в истории

Кот оставил след в истории

Автор:
19 марта 2024 07:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   бетон   животные   кот   кошка   след   
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Рабочие пришли утром на объект и обнаружили, что данное место недавно посещал кот. Пушистый незваный гость прогулялся по свежему бетону и оставил след в истории.

Оригинальный узор на память.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   бетон   животные   кот   кошка   след   
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1  комментарий
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Евгений Д Полминуты назад
Зато кот себя увековечил для хозяев!!
А на бетон все равно еще покрытие какое то будет
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