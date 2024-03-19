Кот оставил след в истории

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Рабочие пришли утром на объект и обнаружили, что данное место недавно посещал кот. Пушистый незваный гость прогулялся по свежему бетону и оставил след в истории.
Оригинальный узор на память.
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А на бетон все равно еще покрытие какое то будет