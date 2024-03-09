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Вомбат - лучший друг человека

Вомбат - лучший друг человека

Автор:
09 марта 2024 09:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   большой хомяк   вомбат   животные   милота   позитив   
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В качестве домашних питомцев можно рассматривать не только собак и кошек. Многие люди заводят хомячков, декоративных крыс, разных птичек и даже кроликов. Это нормальная практика для большинства стран, но... в Австралии, как вы понимаете, совсем другая история!

Если вы пойдете в гости к другу-австралийцу, то по его дому может бегать упитанный и жизнерадостный вомбат. Для местного населения это просто "большие хомяки". Они очень легко приручаются. И в отличие от хомяков, вомбаты очень умны и игривы, а также очень привязываются к хозяину.


Кстати, они не требуют какого-то специфического ухода. Они едят редко, но много. Зверьки питаются растительной едой и могут несколько дней обходиться без еды. А еще они не ядовитые и какают кубиком какают. В общем... идеальный питомец!

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Метки: Видео   большой хомяк   вомбат   животные   милота   позитив   
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6  комментариев
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6k
Lexx Час назад
И стоит этот идеальный питомец 4 ляма, при том, что их вывоз из Австралии под запретом.
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39k
koleos72 Полчаса назад
Некоторые пауков заводят или улиток. А японцы вообще камни!
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