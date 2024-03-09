Вомбат - лучший друг человека

Если вы пойдете в гости к другу-австралийцу, то по его дому может бегать упитанный и жизнерадостный вомбат. Для местного населения это просто "большие хомяки". Они очень легко приручаются. И в отличие от хомяков, вомбаты очень умны и игривы, а также очень привязываются к хозяину.

Кстати, они не требуют какого-то специфического ухода. Они едят редко, но много. Зверьки питаются растительной едой и могут несколько дней обходиться без еды. А еще они не ядовитые и какают кубиком какают. В общем... идеальный питомец!