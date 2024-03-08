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Девочка спасла новорожденного ёжика

Девочка спасла новорожденного ёжика

Автор:
08 марта 2024 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   ежик   животные   забабта   милота   
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Девушка нашла маленькое живое существо, которое сначала практически не подавал признаков жизни.

Но в итоге, любовь и забота спасли маленькую жизнь!

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Метки: Видео   Спасение   добро   ежик   животные   забабта   милота   
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Звёздный странник 2 часа назад
Мило. Респект за ответственность. В коем веке забота о живом существе, победила зависимость от Интернета.
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94
Аврашалом Маркович 39 секунд назад
Ежи нифигашечки не ми-ми-ми. Это только в сказках они питаются грибами и ягодами. В природе тоже, конечно, употребляют, но и не против саранчи, пауков и кузнечиков всяких. А соседка по даче в детстве притащила из леса ежа и оставила на ночь. Ночью он прогрыз котенку голову.
Конец.
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26k
sssss3 44 минуты назад
О какая прелесть...
О России мы пишем, что там детей убивают пачками, а о "западе", что там геккончиков и ёжиков спасают.
Прям слезы на очах....
У нас Фишки прям образцовое ЕВРОСМИ.
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