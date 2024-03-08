Девочка спасла новорожденного ёжика

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Девушка нашла маленькое живое существо, которое сначала практически не подавал признаков жизни.
Но в итоге, любовь и забота спасли маленькую жизнь!
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Конец.
О России мы пишем, что там детей убивают пачками, а о "западе", что там геккончиков и ёжиков спасают.
Прям слезы на очах....
У нас Фишки прям образцовое ЕВРОСМИ.