Банда капибар прогуливается по ночному городу

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Жительница бразильского города Кампу-Гранди запечатлела капибар - одних из самых мемных животных интернета. Зверьки прогуливались колонной по улице в ночное время.
Обычная ночь в Бразилии — по улицам гуляют капибары.
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