FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17166 постов • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Банда капибар прогуливается по ночному городу

Банда капибар прогуливается по ночному городу

Автор:
25 июня 2024 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   в мире   животные   капибара   прогулка   
1014
1
1

Жительница бразильского города Кампу-Гранди запечатлела капибар - одних из самых мемных животных интернета. Зверьки прогуливались колонной по улице в ночное время.

Обычная ночь в Бразилии — по улицам гуляют капибары.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Бразилия   Видео   в мире   животные   капибара   прогулка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
392
Самуил Маршак 2 часа назад
У них капибары по улицам ночами гуляют. У нас - дикие кабаны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Типа граф 12 минут назад
Караван идёт )
А чё встали то ? Красный загорелся ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vasilykopkov 59 минут назад
Это не банда, это отряд!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3757 постов (3672 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

636832



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гараж" : кадры со съёмок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гараж" : кадры со съёмок и 19 интересных фактов о фильме
Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети
Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети
Набирающие популярность в сообществах
Про "шершавого дельфинчика" и сибиряков
Про "шершавого дельфинчика" и сибиряков
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#СССР#кот#Девушка#позитив#улыбнуло#Китай#интересное
#в мире#люди#новости#инцидент#полиция#Россия#задержание#Дагестан#дорога#драка
#животные#история#дети#интересно#кошка#машина#Подмосковье#маразм#игра#Еда
Монстры среди нас: морских гадов размером с человека обнаружили в 5000 км от их дома Монстры среди нас: морских гадов размером с человека обнаружили в 5000 км от их дома В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения В Ирландии собака растерзала девушку в её день рождения Пёс защитил хозяина от грабителя Пёс защитил хозяина от грабителя В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку "Накормим весь мир": как выглядит корова стоимостью 4 миллиона долларов "Накормим весь мир": как выглядит корова стоимостью 4 миллиона долларов

На что жалуетесь?

Вернуться