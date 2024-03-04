Дети резвятся: весёлые пляски ребёнка и щенка

Когда у маленького ребенка есть верный четвероногий друг — это замечательно, ведь вместе с ним можно весело проводить время, не выходя из дома. Яркий пример — парочка приятелей из этого видео, которые устроили веселые пляски среди бела дня.

Танец получился совсем не синхронным, но для друзей это было не важно. Главное, что они чувствовали себя беззаботно и радостно, а за качеством движений и хореографией пусть следят скучные взрослые дяди и тети.