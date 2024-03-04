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Дети резвятся: весёлые пляски ребёнка и щенка

Дети резвятся: весёлые пляски ребёнка и щенка

Автор:
04 марта 2024 07:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Танцы   дети   животные   щенок   
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Маленький мальчик и его верный четвероногий друг устроили веселые танцы средь бела дня.

Когда у маленького ребенка есть верный четвероногий друг — это замечательно, ведь вместе с ним можно весело проводить время, не выходя из дома. Яркий пример — парочка приятелей из этого видео, которые устроили веселые пляски среди бела дня.

Танец получился совсем не синхронным, но для друзей это было не важно. Главное, что они чувствовали себя беззаботно и радостно, а за качеством движений и хореографией пусть следят скучные взрослые дяди и тети.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Танцы   дети   животные   щенок   
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