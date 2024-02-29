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Попугай занимается на беговой дорожке

Попугай занимается на беговой дорожке

Автор:
29 февраля 2024 07:42
Сообщество : Животные
Метки: Бег   Видео   Прикол   беговая дорожка   животны   попугай   птица   
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Попугай решил привести себя в форму к лету. Пернатый занял беговую дорожку хозяина и начал тренироваться.

Уже завтра начнется календарная весна, а значит тысячи людей решат, что пришла пора привести себя в форму перед летом. Попугайчик из этого видео тоже захотел заняться спортом, видимо, чтобы стать самым красивым пернатым парнем на районе и покорить сердца всех самых симпатичных птичек.

Попугай занял беговую дорожку хозяина и стал тренироваться. Ждем ролик, в котором маленький спортсмен устроит себе тренировку с гантелями или штангой владельца. Ну или купит себе абонемент в тренажерный зал. В конце концов, прогулки по дорожке не так эффективны, как силовые физические нагрузки.

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Метки: Бег   Видео   Прикол   беговая дорожка   животны   попугай   птица   
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