Попугай занимается на беговой дорожке

Уже завтра начнется календарная весна, а значит тысячи людей решат, что пришла пора привести себя в форму перед летом. Попугайчик из этого видео тоже захотел заняться спортом, видимо, чтобы стать самым красивым пернатым парнем на районе и покорить сердца всех самых симпатичных птичек.

Попугай занял беговую дорожку хозяина и стал тренироваться. Ждем ролик, в котором маленький спортсмен устроит себе тренировку с гантелями или штангой владельца. Ну или купит себе абонемент в тренажерный зал. В конце концов, прогулки по дорожке не так эффективны, как силовые физические нагрузки.