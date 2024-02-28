У молодежи решили спросить, каким странам принадлежат эти флаги

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Да кому вообще нужно знать, где чей флаг? Какая в этом польза? Своей страны запомнил и уже хорошо. А где там Швейцария, Япония, Франция... это пускай в географы какие-нибудь разбираются.
Эх, но все-таки знания флагов может пригодиться. Мало ли, вдруг кто-нибудь спросит? Вот, например, молодежи решили устроить маленький тест, который был максимально завален.
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Есть канал, где студентов в США спрашивают о флагах - очень не плохие результаты. Что-то типа этого