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У молодежи решили спросить, каким странам принадлежат эти флаги

У молодежи решили спросить, каким странам принадлежат эти флаги

Автор:
28 февраля 2024 09:15
Метки: Видео   Юмор   люди   опрос   позор   стыдоба   флаг   
1690
1
1


Да кому вообще нужно знать, где чей флаг? Какая в этом польза? Своей страны запомнил и уже хорошо. А где там Швейцария, Япония, Франция... это пускай в географы какие-нибудь разбираются.

Эх, но все-таки знания флагов может пригодиться. Мало ли, вдруг кто-нибудь спросит? Вот, например, молодежи решили устроить маленький тест, который был максимально завален.

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Метки: Видео   Юмор   люди   опрос   позор   стыдоба   флаг   
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9  комментариев
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14k
Андрей А 2 часа назад
В конце с национальным танцем -хоть чутка да нагадить?
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39k
Александр 51 минуту назад
А россию то кроме гопоты с пивом никак было не представить? Что за гандон этот ролик делал?
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21k
Shtoppi Час назад
совсем конченные...
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30k
Сталкер 2 часа назад
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60k
dima423 2 часа назад
Забавно)) Но такой уровень образования на западе конечно не может не радовать нас))
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GoodNeon

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