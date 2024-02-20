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Впечатляющий запас желудей на зиму

Впечатляющий запас желудей на зиму

Автор:
20 февраля 2024 13:00
Метки: Видео   Желуди   Прикол   животные   находка   столб   тайник   
2638
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Рабочие обнаружили в столбе чей-то тайник с желудями. Белке из серии мультфильмов «Ледниковый Период» стало бы плохо от увиденного.

Всё, что нажито непосильным трудом. Хозяин желудей придёт вечером с работы, а в тайнике ничего...

Источник:

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Метки: Видео   Желуди   Прикол   животные   находка   столб   тайник   
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16k
Alex 4 часа назад
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20k
Robin Hood Полчаса назад
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3k
Алекс 2 часа назад
запас... бедное животное... су...и
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8k
perekrestok 3 часа назад
Обрекли на голодное существование. Гады!
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11k
Garpia121 3 часа назад
В коробочке рядом поставьте, они потом перепрячет в другое место.
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914k
А.Берестенко 4 часа назад
https://www.youtube.com/shorts/QvieRhiFz44?feature=share
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378
ApolloOne 4 часа назад
Вот 320 кг желудей ;)
Ссылка www.youtube.com
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11k
Алексей 5 часов назад
Животинка будет расстроена
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95k
Доктор Джонс 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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830
Шурман 5 часов назад
Варвары , лишили годового запаса .
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