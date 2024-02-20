Впечатляющий запас желудей на зиму

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Рабочие обнаружили в столбе чей-то тайник с желудями. Белке из серии мультфильмов «Ледниковый Период» стало бы плохо от увиденного.
Всё, что нажито непосильным трудом. Хозяин желудей придёт вечером с работы, а в тайнике ничего...
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