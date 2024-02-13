В Смоленске дворник с ножом кидался на прохожих

В областном центре неадекватная выходка дворника возле многоэтажки попала на камеры видеонаблюдения.
На видео, присланном подписчиками, видно, как во дворе дома №53 вооруженный мужчина с ножом бросился на женщину с коляской, а затем подходил еще к нескольким жильцам дома. К счастью, никто не пострадал, нож у дворника удалось отнять и выбросить в мусорный бак, однако сам неадекват еще хаотично бродил возле подъездов.
По словам очевидцев, мужчина часто бывает нетрезв, вот и в этот раз находился в состоянии опьянения и жаловался на то, что его труд не ценится, и жильцы продолжают мусорить.
Попытались вызвать полицию, однако к ним так никто не приехал.
Источник:
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видимо у ребятишек были куда более важные и перспективные в плане поживы дела. ну или же просто в западло было на такой пустяк отвлекаться. это просто пздц!!!
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в полиции на это есть готовый ответ: будет труп - приедем