Акула атаковала группу дайверов на Мальдивах

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У побережья Мальдивских островов акула врезалась в дайвера, а затем кинулась в сторону других любителей подводного отдыха. Момент нападения попал на видео.
К счастью, никто серьезно не пострадал. Позже выяснилось, что на видео попали туристы, которые не имели опыта общения с акулами. Они освободить хищницу, которая запуталась в сети и тут же стали объектами атаки.
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