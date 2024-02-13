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Сообщество Лагуна акул 109 постов • 53 подписчика подписаться
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Акула атаковала группу дайверов на Мальдивах

Акула атаковала группу дайверов на Мальдивах

Автор:
13 февраля 2024 08:43
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   Мальдивы   акула   дайвер   животные   нападение   
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У побережья Мальдивских островов акула врезалась в дайвера, а затем кинулась в сторону других любителей подводного отдыха. Момент нападения попал на видео.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Позже выяснилось, что на видео попали туристы, которые не имели опыта общения с акулами. Они освободить хищницу, которая запуталась в сети и тут же стали объектами атаки.

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Метки: Видео   Мальдивы   акула   дайвер   животные   нападение   
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1  комментарий
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21k
scorpick 21 минуту назад
Да она просто об каждого потерлась, поблагодарила и поплыла по своим делам.
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Alex Chebrikov

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