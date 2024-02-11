Китаец построил модель дома, используя около 50 000 монет

Их облик довольно причудлив. Впрочем, творение нашего героя тоже получилось причудливым, ведь для строительства он взял монетки.



Итак, модель тулоу можно назвать дорогостоящей, как пошутили многие пользователи интернета.



Конечно, людям захотелось узнать, сколько монет ушло на модель дома, и их любопытство можно удовлетворить — около 50000. Впрочем, номинал неизвестен, так что точную стоимость тулоу подсчитать не получится. Но даже несмотря на это произведения искусства оцениваются не с точки зрения стоимости потраченных ресурсов, а с точки зрения оригинальности и вложенных в них сил.



