FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 691 пост • 83 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Удивительное рядом
Китаец построил модель дома, используя около 50 000 монет

Китаец построил модель дома, используя около 50 000 монет

Автор:
11 февраля 2024 10:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Китай   деньги   модель дома   монеты   тулоу   умелец   
908
1
1

Житель Китая не поленился сделать удивительную модель дома, использовав необычный «строительный материал». За основу умелец взял так называемые тулоу — это уникальные сельские жилища, находящиеся на юго-востоке провинции Фуцзянь.

Их облик довольно причудлив. Впрочем, творение нашего героя тоже получилось причудливым, ведь для строительства он взял монетки.


Итак, модель тулоу можно назвать дорогостоящей, как пошутили многие пользователи интернета.


Конечно, людям захотелось узнать, сколько монет ушло на модель дома, и их любопытство можно удовлетворить — около 50000. Впрочем, номинал неизвестен, так что точную стоимость тулоу подсчитать не получится. Но даже несмотря на это произведения искусства оцениваются не с точки зрения стоимости потраченных ресурсов, а с точки зрения оригинальности и вложенных в них сил.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   Китай   деньги   модель дома   монеты   тулоу   умелец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
АнтонПолднев 39 минут назад
В смысле "номинал не известен"? И на фото, и на видео видно, что номинал 1 юань. Монеты все одинаковые.
По нынешнему курсу домик чухнул в 640000. У нас в селе можно настоящий купить за эти деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андерсен 7 минут назад
Китайский майнкрафт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

459706



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по...
"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила мизерный гонорар за статью - и обиделась
"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила...
Набирающие популярность в сообществах
В викторианскую эпоху наличие длинных волос было признаком высокого статуса женщины
В викторианскую эпоху наличие длинных волос было признаком высокого статуса женщины
Ни&nbsp;Bosch и&nbsp;ни&nbsp;Tefal: какие бренды бытовой техники заменили ушедшие из&nbsp;РФ
Ни Bosch и ни Tefal: какие бренды бытовой техники заменили ушедшие...
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#подборка#автомир#природа#в мире#Китай#США#интересно#собаки
#животные#СССР#машина#Автовсячина#история#Волгоград#Мемы#Реакция#люди#футбол
#забавно#факты#автомобили#Прикол#Россия#дети#соцсети#кошка#новости#Родина мать
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Мальчик выбил опору и обвалил навес Мальчик выбил опору и обвалил навес Бык атаковал китайских пенсионеров Бык атаковал китайских пенсионеров В Китае огнеборцы используют военную технику для тушения пожаров В Китае огнеборцы используют военную технику для тушения пожаров В китайском приложении, где можно кормить котов, новая звезда — кот-Лунтик В китайском приложении, где можно кормить котов, новая звезда — кот-Лунтик Подкинувший сумку с деньгами мужчина испугал медицинский персонал в Китае Подкинувший сумку с деньгами мужчина испугал медицинский персонал в Китае

На что жалуетесь?

Вернуться