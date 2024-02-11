Китаец построил модель дома, используя около 50 000 монет

Житель Китая не поленился сделать удивительную модель дома, использовав необычный «строительный материал». За основу умелец взял так называемые тулоу — это уникальные сельские жилища, находящиеся на юго-востоке провинции Фуцзянь.
Их облик довольно причудлив. Впрочем, творение нашего героя тоже получилось причудливым, ведь для строительства он взял монетки.
Итак, модель тулоу можно назвать дорогостоящей, как пошутили многие пользователи интернета.
Конечно, людям захотелось узнать, сколько монет ушло на модель дома, и их любопытство можно удовлетворить — около 50000. Впрочем, номинал неизвестен, так что точную стоимость тулоу подсчитать не получится. Но даже несмотря на это произведения искусства оцениваются не с точки зрения стоимости потраченных ресурсов, а с точки зрения оригинальности и вложенных в них сил.
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По нынешнему курсу домик чухнул в 640000. У нас в селе можно настоящий купить за эти деньги.