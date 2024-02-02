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Сообщество Без кота и жизнь не та 1975 постов • 499 подписчиков подписаться
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Идеальное место для кошачьей комнаты

Идеальное место для кошачьей комнаты

Автор:
02 февраля 2024 10:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   комната   кот   кошка   креатив   милота   фантазия   
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Девушка из Калифорнии не знала, что делать со свободным пространством в квартире на высоте трёх метров, и решила, что это идеальное место для отдельной кошачьей комнаты

В итоге пушистый получил шикарный лофт с лестничным входом, растением, диваном, ковром и даже арт-объектом.

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Метки: Видео   животные   комната   кот   кошка   креатив   милота   фантазия   
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2  комментария
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Летучий Мыш 19 минут назад
Не знаю , для каких офигительных историй коту лампа и цветочный горшок, но зря тётя их не приклеила намертво.
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223
ruslan d 11 минут назад
Шикарная идея , я своему шкаф так обустроил
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