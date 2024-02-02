Идеальное место для кошачьей комнаты

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Девушка из Калифорнии не знала, что делать со свободным пространством в квартире на высоте трёх метров, и решила, что это идеальное место для отдельной кошачьей комнаты
В итоге пушистый получил шикарный лофт с лестничным входом, растением, диваном, ковром и даже арт-объектом.
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