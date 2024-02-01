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Сообщество Без кота и жизнь не та 1970 постов • 499 подписчиков подписаться
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Тайник заядлого грабителя

Тайник заядлого грабителя

Автор:
01 февраля 2024 08:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Вещи   Видео   грабитель   животные   кот   милота   
2350
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Жители одной квартиры не могли понять, куда пропадают их вещи. Сначала все сбрасывали на рассеянность и забывчивость, но потом уже стало не до шуток. В ходе расследования удалось установить, что вор все это время находился в квартире. И вскоре он попался на горячем и привел прямо к своему тайнику.

Раскулачивание прошло успешно!

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Метки: Вещи   Видео   грабитель   животные   кот   милота   
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18  комментариев
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2k
Провокатор 2 часа назад
А ежели под холодильник заглянуть...
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1k
Лютый вам Бетховен 3 минуты назад
Молодой еще, всё в хату тащит. Станет матёрым - будет схроны делать. Только генеральные уборки будут спасать.
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16k
Alex 20 минут назад
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23k
BiZ 20 минут назад
постанова. сами туда все это запихнули.
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6k
Андрей Полчаса назад
пригадица (с) Дюк Нюкем
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51k
Элек Мек Полчаса назад
- Спасите грабют!!!
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822
AlexWoyz Полчаса назад
вот засранец!
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863
Maxim Russo Полчаса назад
Жмоты! Пожалели игрушек для котейки!
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5k
Горожанин Полчаса назад
Паразит... Маленький))
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5k
Хачик 37 минут назад
Не очень умно было вытрясывать всё на пол. Часам, к примеру, было "некомфортно!
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63
Александр 41 минуту назад
Всё шо нажито непосильным трудом...
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12k
zlopisec 41 минуту назад
Золото-валютный резерв в еврокоробке....
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7k
Dima 51 минуту назад
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25k
SolomonA 53 минуты назад
Это все подбросили!
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8k
perekrestok 53 минуты назад
Запас на черный день! Если перестали бы кормить то котейка устроил бы бартер.
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Оксид Бетона Час назад
Ой, прям пожалели гавна всякого! А для котейки это сокровища!
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14k
котегRUS Час назад
хозяйственный котейка..))
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Terracotka

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