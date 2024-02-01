Тайник заядлого грабителя

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Жители одной квартиры не могли понять, куда пропадают их вещи. Сначала все сбрасывали на рассеянность и забывчивость, но потом уже стало не до шуток. В ходе расследования удалось установить, что вор все это время находился в квартире. И вскоре он попался на горячем и привел прямо к своему тайнику.
Раскулачивание прошло успешно!
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