Тайник заядлого грабителя

Жители одной квартиры не могли понять, куда пропадают их вещи. Сначала все сбрасывали на рассеянность и забывчивость, но потом уже стало не до шуток. В ходе расследования удалось установить, что вор все это время находился в квартире. И вскоре он попался на горячем и привел прямо к своему тайнику.