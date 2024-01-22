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Вот почему страшно знакомиться в интернете

Вот почему страшно знакомиться в интернете

Автор:
22 января 2024 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: знакомство   интернет   история   кошмар   люди   неудача   свидание   треш   
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В современном мире не всем бывает легко найти вторую половинку, поэтому некоторые предпочитают обращаться за помощью к сайтам знакомств.

Ещё одно доказательство, что знакомиться в интернете - не лучшая идея!

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Метки: знакомство   интернет   история   кошмар   люди   неудача   свидание   треш   
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15  комментариев
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174
Саша 40 минут назад
Ожидал слома в концовке. Типа :"а в награду обещал вот эти вот часы (показывает на руке), вы представляете какая сволочь?"
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1k
Дмитрий 3 минуты назад
Что ж ты, дура, с губами то сделала.
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18k
banzai7 6 минут назад
А парень то совсем не требовательный.
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10k
sedoisever 14 минут назад
A в квартире осталась...
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5k
Денис Полчаса назад
Овса лошади.
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7k
Бу Полчаса назад
ТП
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Действительно, парень идиот. Вызвать из другой страны бабу с кое как накачанными губами и говором продавщицы с базара......
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185
Dmitry N Полчаса назад
Криво накаченые губы
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3k
DVPET 36 минут назад
"...между нами постели не будет..."
Это основная причина? Судя по внешности этой жертвы пластического хирурга, ей уже никто не дает. И этот тоже обломал...
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5k
Горожанин 38 минут назад
У меня от неё моральная травма. Всё.
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24k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Жизнь богаче вымысла!
Ссылка youtu.be
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113
Abloy_Vlg 39 минут назад
Откровения т_у%п_о*й пи+з*ды. Какая гадость, 2 минуты потраченного времени
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35k
Fat Lynx 39 минут назад
Я ожидала чего угодно... чего угодно, но не этого
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17k
Колька Валеркин сын 40 минут назад
Мать моя в кедах, эта жертва пластики еще чет хочет?
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6k
Alex 47 минут назад
Ну с такой внешностью только с такими и встречаться
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