Вот почему страшно знакомиться в интернете

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В современном мире не всем бывает легко найти вторую половинку, поэтому некоторые предпочитают обращаться за помощью к сайтам знакомств.
Ещё одно доказательство, что знакомиться в интернете - не лучшая идея!
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Это основная причина? Судя по внешности этой жертвы пластического хирурга, ей уже никто не дает. И этот тоже обломал...