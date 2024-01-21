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Заказали этого вашего осьминога

Заказали этого вашего осьминога

Автор:
21 января 2024 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Осьминог   в мире   забавно   люди   фейл   черная жидкость   
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Молодые люди заказали в ресторане живого осьминога, но видимо забыли или были не в курсе, что в минуту крайней опасности те выбрасывают из воронки струю чёрной жидкости.

В чернилах содержится органическая краска из группы меланинов, близкая по составу к пигменту, которым окрашены наши волосы.

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Метки: Видео   Еда   Осьминог   в мире   забавно   люди   фейл   черная жидкость   
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6  комментариев
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9k
Бритва Полчаса назад
зачем заказывать живого осьминога?
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11k
Борис Карабанов 11 минут назад
Черномазая!!!
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68k
Андрей 13 минут назад
А эти чернила отмываются?
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2k
КолдурасЪ 37 минут назад
Новый тренд, кончина осьминога на лице!
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Anarasius

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