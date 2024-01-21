Заказали этого вашего осьминога

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Молодые люди заказали в ресторане живого осьминога, но видимо забыли или были не в курсе, что в минуту крайней опасности те выбрасывают из воронки струю чёрной жидкости.
В чернилах содержится органическая краска из группы меланинов, близкая по составу к пигменту, которым окрашены наши волосы.
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