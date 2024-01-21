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Сообщество Без кота и жизнь не та 1934 поста • 496 подписчиков подписаться
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Забавная реакция кота на «говорящий» видеодомофон

Забавная реакция кота на «говорящий» видеодомофон

Автор:
21 января 2024 10:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   Юмор   видеодомофон   животные   кот   
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Это для нас гаджеты привычные, а зверушки в силу своей наивности абсолютно не понимают принцип действия этих «магических артефактов». Одним из примеров может стать кот по кличке Джерри, чья хозяйка поднесла его к видеодомофону.

Стоило только коту понять, что «эта штука» говорящая, он скорчил настолько забавную ошеломлённую рожицу, что немало насмешил пользователей интернета.

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   видеодомофон   животные   кот   
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1  комментарий
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Трям Час назад
Ибааааааать.... Тупее алоруса не найти существа!
Вот .нахуй ты существуешь?
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Alorous

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