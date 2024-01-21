Забавная реакция кота на «говорящий» видеодомофон

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Это для нас гаджеты привычные, а зверушки в силу своей наивности абсолютно не понимают принцип действия этих «магических артефактов». Одним из примеров может стать кот по кличке Джерри, чья хозяйка поднесла его к видеодомофону.
Стоило только коту понять, что «эта штука» говорящая, он скорчил настолько забавную ошеломлённую рожицу, что немало насмешил пользователей интернета.
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