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В тесноте, да не в обиде!

В тесноте, да не в обиде!

Автор:
18 января 2024 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   гуси   животные   забавно   милота   теснота   
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Когда большее семейство живет в маленькой квартирке, то о личном пространстве можно забыть. Даже в лежанке своей отдохнуть спокойно не выйдет. Однако как говорится, в тесноте, да не в обиде!

Народа много, но зато тепленько.

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Метки: Видео   гуси   животные   забавно   милота   теснота   
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александр ломовицкий 2 часа назад
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