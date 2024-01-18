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Когда большее семейство живет в маленькой квартирке, то о личном пространстве можно забыть. Даже в лежанке своей отдохнуть спокойно не выйдет. Однако как говорится, в тесноте, да не в обиде!
Народа много, но зато тепленько.
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