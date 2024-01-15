В горах Китая строят солнечную электростанцию с помощью грузовых дронов

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В бригаде сразу 40 коптеров, которые сменяют друг друга по мере разрядки батарей Пока они управляются людьми, но и сюда однажды доберется автопилот.
То, что совсем недавно казалось фантастикой, уже стало реальностью!
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