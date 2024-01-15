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Сообщество Удивительное рядом 677 постов • 82 подписчика подписаться
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В горах Китая строят солнечную электростанцию с помощью грузовых дронов

В горах Китая строят солнечную электростанцию с помощью грузовых дронов

Автор:
15 января 2024 11:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Технология   горы   дрон   кита   коптер   работа   солнечная батарея   удивительно   
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В бригаде сразу 40 коптеров, которые сменяют друг друга по мере разрядки батарей Пока они управляются людьми, но и сюда однажды доберется автопилот.

То, что совсем недавно казалось фантастикой, уже стало реальностью!

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Метки: Видео   Технология   горы   дрон   кита   коптер   работа   солнечная батарея   удивительно   
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3  комментария
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Ариманов 49 минут назад
Будущее уже наступает, и это интересно.
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АнтонПолднев 2 часа назад
Много чего, из того, что мы считали фантастикой, уже обыденность. И я конечно же не про робота Фёдор.
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Infinite

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