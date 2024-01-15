Экстремальный спуск на санках

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Двое парней решили вспомнить детство и прокатились на санках по заснеженным улочкам.
Прокатились с ветерком
Парни на минуту вновь почувствовали себя детьми.
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