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Экстремальный спуск на санках

Экстремальный спуск на санках

Автор:
15 января 2024 08:52
Метки: Видео   горка   зима   люди   позитив   санки   экстрим   
945
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1

Двое парней решили вспомнить детство и прокатились на санках по заснеженным улочкам.

Прокатились с ветерком

Парни на минуту вновь почувствовали себя детьми.

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Метки: Видео   горка   зима   люди   позитив   санки   экстрим   
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4  комментария
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1k
Михаил 23 минуты назад
Нихрена себе у них там улочка-горочка...
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10k
Павел Минуту назад
Душевно прокатились!!
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34k
Юр21 Полчаса назад
Здорово!
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3k
Илья Час назад
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