Парень решил устроить спарринг с остановкой

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Остановка долго сопротивлялась нападению, но хулиганы приложили максимум усилий, чтобы разрушить её. В результате пластик разбился.
Сотрудники Росгвардии задержали вандалов на месте преступления.
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