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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1110 постов • 47 подписчиков подписаться
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Парень решил устроить спарринг с остановкой

Парень решил устроить спарринг с остановкой

Автор:
11 января 2024 10:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   вандал   конфликт   негатив   пьяные   спарринг с остановкой   
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Остановка долго сопротивлялась нападению, но хулиганы приложили максимум усилий, чтобы разрушить её. В результате пластик разбился.

Сотрудники Росгвардии задержали вандалов на месте преступления.

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Метки: Видео   Питер   вандал   конфликт   негатив   пьяные   спарринг с остановкой   
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3  комментария
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14k
кот базилий Час назад
Сажать надо , а не штрафовать.
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Борис Карабанов Час назад
Годы идут и ничего не меняется.
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