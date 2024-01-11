Парень решил устроить спарринг с остановкой

Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)

В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке

"Ты чё, ненормальная?": на Камчатке сняли на камеру женщину, отлупившую малыша

Серийный убийца проституток раскололся в своих преступлениях

В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса

В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку