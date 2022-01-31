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Работа не может быть сделана одновременно недорого, быстро и качественно. В реальности из этих пунктов нужно выбирать только два. В противном случае можно разочароваться.
Он художник, он так видит
"Быстро и качественно" не бывает еще и дешёвым.
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Нанимайте молдаван из села Ротару.
Через год, потолок вдарит вам по темечку,
И паркет между ног встанет помаленечку.
1. Заключай официальный договор с профильной компанией.
2. Сам контролируй выполнение работ, либо найми нормального прораба.
3. Научись вести съемку горизонтально.
И тогда потом можешь предъявлять что-то кому-то. А так автор ролика - сам себе злобный Буратино.