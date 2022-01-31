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Скупой платит дважды

Скупой платит дважды (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 11:47
Сообщество : Строитель
Метки: видео   мастер   ремонт   строитель   фейл   
1156
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Работа не может быть сделана одновременно недорого, быстро и качественно. В реальности из этих пунктов нужно выбирать только два. В противном случае можно разочароваться.

Он художник, он так видит

"Быстро и качественно" не бывает еще и дешёвым.

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Метки: видео   мастер   ремонт   строитель   фейл   
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13  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
попадос... понятно что денег этот "мастер" не получит... но и с него хер снимешь за материалы, а тут все отдирать на выброс по хорошему
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15k
alexis Минуту назад
Это криворукие мастера придумали, чтобы денег больше рубить.
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955
LisA 6 минут назад
Чтобы евроремонт обошелся даром,
Нанимайте молдаван из села Ротару.
Через год, потолок вдарит вам по темечку,
И паркет между ног встанет помаленечку.
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6k
Алексей 8 минут назад
Да он раньше двигатели ремонтировал, вот и привык тепловой зазор оставлять)
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29k
Альтист Данилов 11 минут назад
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9k
Сергей Попов Полчаса назад
Меня удивляют люди, которые по объявлению находят исполнителей, не контролируют их работу, а потом снимают такие ролики. Есть простые шаги для получения вменяемого результата:
1. Заключай официальный договор с профильной компанией.
2. Сам контролируй выполнение работ, либо найми нормального прораба.
3. Научись вести съемку горизонтально.

И тогда потом можешь предъявлять что-то кому-то. А так автор ролика - сам себе злобный Буратино.
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90k
сапер Водичка 45 минут назад
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12k
Dmitry Obuhov 2 часа назад
Когда ремонт делали "черные копатели".
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514
solosolovov 2 часа назад
В данном видео ни слова не сказано про дешево. А вот криворукий строитель это да.
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673
Сергей Ковалев 2 часа назад
Для чего нанимать таких мастеров? Нет денег на нормального, делай сам. Почему такие заказчики на этапе проектирования ремонта не задумываются о том, что работа стоит недешево?
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