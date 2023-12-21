Кот-музыкант записал расслабляющий эмбиент



Как же котики любят кнопочки. Не так сильно как коробки и пакеты, но вздремнуть на клавиатуре - это всегда пожалуйста. Но этот котик - музыкант. Он решил отдохнуть на DJ-контроллер и попутно записать расслабляющий эмбиент. М - многозадачность.