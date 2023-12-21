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Кот-музыкант записал расслабляющий эмбиент

Кот-музыкант записал расслабляющий эмбиент

Автор:
21 декабря 2023 08:59
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   животные   кот   котик   милота   музыкант   расслабляющий эмбиент   
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Как же котики любят кнопочки. Не так сильно как коробки и пакеты, но вздремнуть на клавиатуре - это всегда пожалуйста. Но этот котик - музыкант. Он решил отдохнуть на DJ-контроллер и попутно записать расслабляющий эмбиент. М - многозадачность.


Он ещё и подпевает!)

Э́мбиент (англ. ambient «окружающий») — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием.

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Метки: Видео   Музыка   животные   кот   котик   милота   музыкант   расслабляющий эмбиент   
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