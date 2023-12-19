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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1047 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Курске голая женщина с ребёнком разгуливала по торговому центру

В Курске голая женщина с ребёнком разгуливала по торговому центру

Автор:
19 декабря 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   больная   голая женщина   дети   курск   новости   стыдоба   
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В социальных сетях появилось видео с обнажённой женщиной, которая ходила по одному из торговых центров Курска и что-то выкрикивала. Всё это время рядом с ней находился напуганный ребёнок.

Сообщается, что полиция провела проверку данного инцидента. К ней также подключились представители органов опеки. Собранные материалы, в том числе по факту оставления ребёнка в опасности, были переданы в контролирующие органы.


Позже личность женщины была установлена. По данным регионального УМВД, она страдает психическим заболеванием и состоит на учёте. Её госпитализировали в психиатрическую клинику.


Сейчас ребёнок находится у родственников под наблюдением органов опеки и полицейских.

Источник:

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Метки: Видео   больная   голая женщина   дети   курск   новости   стыдоба   
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25  комментариев
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Alex Час назад
А незамазанное видео где можно найти? Друг просит...
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2k
Aleksandr Karin 8 минут назад
Самое страшное в психиатрическом заболевании, что человек не осознаёт что он болен
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13k
Марсианин 15 минут назад
Отменили карательную психиатрию, а зря - вот результаты.
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7k
Neo Полчаса назад
Это косплей такой
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28k
AzuveR Полчаса назад
Дитя жалко.
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5k
fkamash 40 минут назад
Бедный ребенок.
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Я извиняюсь, а с чего бы быть, этой самой, психике здоровой, если уже во втором поколении, чуть ли не с пелёнок, "пивасик", "сиги" считаются нормой, а то и поядренее всякая дрянь? Всё это только будет нарастать. Чего глаза-то закрывать? Оглянитесь: у каждой школы стоят и курят совсем маленькие девочки - будущие матери. Учителя делают вид, что не замечают. Попробуйте сделать замечание и будете посланы с обычной добавкой "и чё мне за это будет?". Родителям по фигу, ибо сами на этом выросли.
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73
Игорь Борис Карабанов Минуту назад
Пивасик и сиги - конечно показатель, но скорее это тоже следствие, а не причина.
Причина в том, что в 80-90х годах вместо какой бы то ни было, но идеологии (плохой или хорошей - это другой вопрос, но она была) нам сказали - теперь у вас свобода и делай что хочешь, выживай как хочешь.
И, как вы правильно заметили - у нас уже второе поколение в меру своего ума живёт как хочет.
А хочет оно так как ему говорят особо хитромудрые желающие стричь в легкую тупое стадо - сериальчики, пивасик, вейпы, яги, татухи, мода с дырками. Пойди ребеночек (ему же всего 4 года, пусть) побегай по монументу с вечным огнём... Ой, он в 14 лет жарит на нём сосиски? Ай-ай...
И прочее в этом же духе. А потом к 40 у баб едет кукуха - как же, я старею, это недопустимо, в ТВ всем качают силикон и я хочу. Нет возможности жить красиво? Буду выносить мозг ему - чтоб вывернулся наизнанку но дал мне такую возможность. Ах сбежал? - Всё уроды вокруг! Депресняк и т.д. и т.п.
Нет внутри ничего кроме потреплятства... дай-дай-дай, чтоб было красиво и не хуже других. А кукуха улетает, если это не получается. Попробуй догони потом... И дети уже не являются для кукухи тормозом.
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16k
ss 48 минут назад
Ничего вы не понимаете! Она не голая! Она в костюме Евы...
______________
"По данным регионального УМВД, она страдает психическим заболеванием и состоит на учёте."
-
По данным УМВД?!!...
То есть у кого-то возникало сомнение в том, что у неё кукуха упорхнула?!!
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73
Игорь ss 6 секунд назад
Вы своё сомнение можете иметь или не иметь, но принудительное лечение оно не обеспечит.
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3k
Алекс Чебурашкин 55 минут назад
По улице ходила большая крокодила
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840
Шурман Час назад
Это акция протеста за то что шубу не получила к новому году . А вообще нужно уже принудительно лечить .
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