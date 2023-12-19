В Курске голая женщина с ребёнком разгуливала по торговому центру

Сообщается, что полиция провела проверку данного инцидента. К ней также подключились представители органов опеки. Собранные материалы, в том числе по факту оставления ребёнка в опасности, были переданы в контролирующие органы.

Позже личность женщины была установлена. По данным регионального УМВД, она страдает психическим заболеванием и состоит на учёте. Её госпитализировали в психиатрическую клинику.

Сейчас ребёнок находится у родственников под наблюдением органов опеки и полицейских.