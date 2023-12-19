В Курске голая женщина с ребёнком разгуливала по торговому центру

В социальных сетях появилось видео с обнажённой женщиной, которая ходила по одному из торговых центров Курска и что-то выкрикивала. Всё это время рядом с ней находился напуганный ребёнок.
Сообщается, что полиция провела проверку данного инцидента. К ней также подключились представители органов опеки. Собранные материалы, в том числе по факту оставления ребёнка в опасности, были переданы в контролирующие органы.
Позже личность женщины была установлена. По данным регионального УМВД, она страдает психическим заболеванием и состоит на учёте. Её госпитализировали в психиатрическую клинику.
Сейчас ребёнок находится у родственников под наблюдением органов опеки и полицейских.
Источник:
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Причина в том, что в 80-90х годах вместо какой бы то ни было, но идеологии (плохой или хорошей - это другой вопрос, но она была) нам сказали - теперь у вас свобода и делай что хочешь, выживай как хочешь.
И, как вы правильно заметили - у нас уже второе поколение в меру своего ума живёт как хочет.
А хочет оно так как ему говорят особо хитромудрые желающие стричь в легкую тупое стадо - сериальчики, пивасик, вейпы, яги, татухи, мода с дырками. Пойди ребеночек (ему же всего 4 года, пусть) побегай по монументу с вечным огнём... Ой, он в 14 лет жарит на нём сосиски? Ай-ай...
И прочее в этом же духе. А потом к 40 у баб едет кукуха - как же, я старею, это недопустимо, в ТВ всем качают силикон и я хочу. Нет возможности жить красиво? Буду выносить мозг ему - чтоб вывернулся наизнанку но дал мне такую возможность. Ах сбежал? - Всё уроды вокруг! Депресняк и т.д. и т.п.
Нет внутри ничего кроме потреплятства... дай-дай-дай, чтоб было красиво и не хуже других. А кукуха улетает, если это не получается. Попробуй догони потом... И дети уже не являются для кукухи тормозом.
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"По данным регионального УМВД, она страдает психическим заболеванием и состоит на учёте."
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По данным УМВД?!!...
То есть у кого-то возникало сомнение в том, что у неё кукуха упорхнула?!!
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ТЁТКА училась в Мединституте.
На сифилитика глазами посмотреть ездили в Ростов-на-Дону.
Эт называется ИЗОЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВА ОТ ГНИЛИ И ОТБРОСОВ.
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карантин
Термин такой
Никому череп ещё не проломила