FISHKINET
Сообщество Юмор 18115 постов • 3640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Как работают народные приметы⁠⁠

Как работают народные приметы⁠⁠

Автор:
19 декабря 2023 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   баян   женихи   забавно   ложка   народные приметы⁠⁠   
1200
1
1

Вас тоже с детства приучили вынимать ложечку из чашки после того, как сахар будет размешан? Да, такой запрет чаще всего высказывался нашими бабушками и мамами в категоричной форме.

Вытащи ложку, а то жениха не будет!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   баян   женихи   забавно   ложка   народные приметы⁠⁠   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
svp 68 Час назад
Ну ясен пень Глаз ложечкой выколешь Одноглазая кому нужна будешь ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 9 минут назад
Мой муж (врач) рассказывал о случаях травмирования глаза ложечкой. И к приметам данный запрет отношения не имеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кружок Полчаса назад
что за бред?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
ruslan d Полчаса назад
Бабушки обычно кладезь этого приметного юмора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Народ сер, но мудр. Всё просто. По этикету положено, размешав сахар, положить ложечку на чайное блюдечко, а если девушка этого не делала, то это выдавало её невежество. А кому нужна дура невоспитанная, которая на блюдце ложку не ложит и мизинец не оттопыривает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
dasn7 Борис Карабанов 3 минуты назад
У Зощенко полно словечек типа "прётся" и прочих подобных. Но все к месту присобачены, этого не отнять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss 59 минут назад
"Как работают народные приметы "
---
Никак. Они не работают. Ни народные, ни какие-либо ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
София Час назад
Никогда о таком не слышала. Ерунда какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1167220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Набирающие популярность в сообществах
Малышка-панда из Московского зоопарка научилась стоять на четырех лапах⁠⁠
Малышка-панда из Московского зоопарка научилась стоять на четырех лапах⁠⁠
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маньяк из фильмов "Крик" найден

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#машина#ДТП#кино#интересное#Россия#история#кошка#природа
#интересно#животные#автомобили#люди#авто аварии#фильм#Китай#Автовсячина#забавно#работа
#в мире#Юмор#автомир#аварии#Прикол#подборка#Ynews#актеры#соцсети#кот
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец Успешная кошачья синхронизация Успешная кошачья синхронизация Правдивая история про Лёху Правдивая история про Лёху О&nbsp;чем&nbsp;думают девушки? О чем думают девушки? Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки Вся жизнь за несколько минут Вся жизнь за несколько минут

На что жалуетесь?

Вернуться