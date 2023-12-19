"Как работают народные приметы "

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Вас тоже с детства приучили вынимать ложечку из чашки после того, как сахар будет размешан? Да, такой запрет чаще всего высказывался нашими бабушками и мамами в категоричной форме.
Вытащи ложку, а то жениха не будет!
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