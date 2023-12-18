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"UFG": новый захватывающий чемпионат бутылочных единоборств

"UFG": новый захватывающий чемпионат бутылочных единоборств

Автор:
18 декабря 2023 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: UFG   Видео   Юмор   бутылки   забавно   приккол   чемпионат   
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Эти двое парней сделали полноценный чемпионат, где на арене сражаются... бутылки! Звучит немного странно, но зрелище максимально интригующее и захватывающее.

Итак, господа, делайте ставки.

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Метки: UFG   Видео   Юмор   бутылки   забавно   приккол   чемпионат   
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1  комментарий
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dima423 Час назад
забавно)) Мы в детстве с братом на свалке так играли
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