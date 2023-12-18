"UFG": новый захватывающий чемпионат бутылочных единоборств

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Эти двое парней сделали полноценный чемпионат, где на арене сражаются... бутылки! Звучит немного странно, но зрелище максимально интригующее и захватывающее.
Итак, господа, делайте ставки.
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