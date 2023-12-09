Как быстро выучить польский

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Изучение любого языка - дело невероятно увлекательное, затягивающее, что ли.
Вы думаете только мы в восторге от многогранности и мелодичности польского языка? Не угадали, англоговорящий сегмент интернета тоже под большим впечатлением. Курва она такая!
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Метки: Видео Польша Юмор курва польский язык учим языки
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