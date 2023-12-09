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Как быстро выучить польский

Как быстро выучить польский

Автор:
09 декабря 2023 07:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Польша   Юмор   курва   польский язык   учим языки   
1744
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Изучение любого языка - дело невероятно увлекательное, затягивающее, что ли.

Вы думаете только мы в восторге от многогранности и мелодичности польского языка? Не угадали, англоговорящий сегмент интернета тоже под большим впечатлением. Курва она такая!


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Метки: Видео   Польша   Юмор   курва   польский язык   учим языки   
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6  комментариев
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11k
kaboza Час назад
ограничнные...до Русского всем далеко...
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15k
Hairy 23 минуты назад
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38k
russger Полчаса назад
Негр учит русских польскому -_-
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Николай 46 минут назад
ну такое себе, если уж быть откровенным, то польский более широкий в синонимах, в том числе и мат, чем английский у которых все через фак...
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16k
GROMOZEKA 48 минут назад
Краткий курс польского языка
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33k
Slonyash 48 минут назад
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