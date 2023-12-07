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Чего хотят женщины? А мужчины?

Чего хотят женщины? А мужчины?

Автор:
07 декабря 2023 09:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Девушка   Жизнь   взгляд на мир   люди   мужчина   опрос   
1749
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Чего действительно хотят женщины? Построить карьеру, реализовать себя в бизнес проектах, стать богатой и знаменитой, а также сильной и независимой? Или женская доля в семейном счастье и домашнем уюте?

Тяжело быть мужчиной в 21 веке....

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Метки: Девушка   Жизнь   взгляд на мир   люди   мужчина   опрос   
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19  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Робот ник-балда 15 минут назад
Это в цуме снимают, я надеюсь. В стране мужики за 60-80 тыс работают.
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8k
Puans-on 19 минут назад
Здоровье не сотрёт три раза в день?
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 24 минуты назад
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2k
Михаил Полчаса назад
Очень хочется надеяться, что реальная статистика за кадром не такая плачевная, но... В Москве всё обстоит именно так, скорей всего.
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1k
РАТНИК 50 минут назад
Вот по этому исламские женщины будут рожать в три раза больше , а остальные вымирать. Уничтожили культуру , религиозные традиции и потом удивляются почему народ перестал рожать и занимается только потре.лядством.
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25k
Михаил Сметанкин 57 минут назад
"Денег и секса"
Вы можете все это получить, достаточно идти работать шлюхой.
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3
Вадим Михаил Сметанкин 47 минут назад
А кто они?) разве не шлюхи!)
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34k
Fat Lynx Час назад
Кому чего не хватает, тот о том и говорит...
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Прикольно, но такие вот опросы надо проводить без монтажа. Да, пусть будет "лишнее время" в эфире, но будет правдоподобно. А так можно сделать любую нарезку с любым уклоном.
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18k
banzai7 2 часа назад
Очень показательно
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Про"бл"яди во всей красе
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2k
Илья 2 часа назад
И ничего с этим не поделаешь, женщины хотят только потреБлять.
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2k
Илья 2 часа назад
Нам пиzzzда, мы вымрем.
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151
ruslan d 2 часа назад
Ой , да все хотят денег , а потом уже все остальное
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