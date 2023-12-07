Чего хотят женщины? А мужчины?

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Чего действительно хотят женщины? Построить карьеру, реализовать себя в бизнес проектах, стать богатой и знаменитой, а также сильной и независимой? Или женская доля в семейном счастье и домашнем уюте?
Тяжело быть мужчиной в 21 веке....
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