Инвалидное кресло, о котором многим людям с ограниченным возможностями остаётся только мечтать

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Продвинутое инвалидное кресло-коляска, которое пригодилось бы многим людям с ограниченными возможностями.
До чего дошёл прогресс
Стоит такое кресло более 460 тысяч рублей (около 5 тысяч долларов)
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Покупка даже одной новой коляски с поправкой на вес - уже сильная материальная потеря для инвалида, а уж вопрос поддержания её в рабочем состоянии - тоже немаловажный.
Можно взять кредит и купить себе практически любой хайтек производства Германия-США-Япония.. но если у вас через 2 года полетит какой-нить титановый штифт, или подшипник, или направляющая - серьёзный вопрос, где и по чём и в какие сроки вы это будете покупать? А это ведь даже не запчасть к автомобилю, который стоит на ремонте, а вы ездите на общественном транспорте.. без коляски вы и до туалета не доберётесь, придётся ходить в утку (в горшок), либо на локтях до него ползти. Поэтому такие приспобы должно выпускать государство, может и не выдавая их за бюджетный счёт (у нас жеж светлый капитализм), но как минимум за свой счёт поддерживая наличие и низкую стоимость необходимых запчастей. К сожалению, этого даже с колясками СССР\РФ - никто не заморачивается делать, и купить колесо к ним уже для инвалида проблема (нет в наличии, нет доставки, цена в 50% от новой коляски итд).
Круто, конечно что выпускают разные прототипы, но всё что я видел, зачастую носят характер либо ограниченной серии, либо вообще штучных экземпляров.. почему-то, нет желания (понятно - денег), чтоб такое дело запустить на поток в стране.. деньги на новые машины есть для администрации. а вот денег на коляски и ремкомплекты - нету.
Я бы сказал "ждем когда китайцы сделают копию подешевле", но судя по видео походу это она и есть ))