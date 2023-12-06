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Инвалидное кресло, о котором многим людям с ограниченным возможностями остаётся только мечтать

Инвалидное кресло, о котором многим людям с ограниченным возможностями остаётся только мечтать

Автор:
06 декабря 2023 11:23
Метки: Видео   в мире   инвалид   инвалидное кресло   интересно   кресло-коляска   
1226
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1

Продвинутое инвалидное кресло-коляска, которое пригодилось бы многим людям с ограниченными возможностями.

До чего дошёл прогресс

Стоит такое кресло более 460 тысяч рублей (около 5 тысяч долларов)

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Метки: Видео   в мире   инвалид   инвалидное кресло   интересно   кресло-коляска   
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7  комментариев
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1k
Иван Иванов Час назад
Там к этому креслу ещё и авто и мотоцикл прилагаются. Денег всё это будет стоить таких
Если помечтать, как можно хорошо жить инвалиду, то конечно
. В реалии - это СКАЗКА.
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41k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Вопрос в содержании такого кресла и доступности запчастей и возможности ремонта в домашних условиях. У меня на старой квартире женщина соседка была инвалид колясочник, так вот не секрет, что люди сидящие в кресле - толстеют, ибо нагрузки у них двигательной мало, особенно в условиях стандартной квартиры. Соответственно она всей своей массой давит на коляску (которую обычно приобретают исходя из своего прежнего веса), от чего узлы и механизмы коляски разбалтываются, деформируются и приходят в негодность. Отсюда острая необходимость, чтоб запчасти были всегда в продаже и стоили денег, которые по плечу человеку живущему на пособие по инвалидности.
Покупка даже одной новой коляски с поправкой на вес - уже сильная материальная потеря для инвалида, а уж вопрос поддержания её в рабочем состоянии - тоже немаловажный.
Можно взять кредит и купить себе практически любой хайтек производства Германия-США-Япония.. но если у вас через 2 года полетит какой-нить титановый штифт, или подшипник, или направляющая - серьёзный вопрос, где и по чём и в какие сроки вы это будете покупать? А это ведь даже не запчасть к автомобилю, который стоит на ремонте, а вы ездите на общественном транспорте.. без коляски вы и до туалета не доберётесь, придётся ходить в утку (в горшок), либо на локтях до него ползти. Поэтому такие приспобы должно выпускать государство, может и не выдавая их за бюджетный счёт (у нас жеж светлый капитализм), но как минимум за свой счёт поддерживая наличие и низкую стоимость необходимых запчастей. К сожалению, этого даже с колясками СССР\РФ - никто не заморачивается делать, и купить колесо к ним уже для инвалида проблема (нет в наличии, нет доставки, цена в 50% от новой коляски итд).
Круто, конечно что выпускают разные прототипы, но всё что я видел, зачастую носят характер либо ограниченной серии, либо вообще штучных экземпляров.. почему-то, нет желания (понятно - денег), чтоб такое дело запустить на поток в стране.. деньги на новые машины есть для администрации. а вот денег на коляски и ремкомплекты - нету.
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54k
turyst 5 минут назад
Когда уже экзоскелеты до ума доведут?
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25k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Если бы там были электропривода всего этого механизма, я бы еще понял почему оно столько стоит. Но оно механическое! За что такие бабки?!
Я бы сказал "ждем когда китайцы сделают копию подешевле", но судя по видео походу это она и есть ))
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1k
vadimbar Час назад
Странный заголовок... Я например не мечтаю оказаться в таком кресле, даже высокотехнологичном. Меня мои ноги устраивают.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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