Как ворона двух стервятников обманула

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Ворона доказала, что любую задачу можно решить, проявив немножко сообразительности.
Даже если поилку заняли два стервятника, не нужно вешать клювик, включи смекалку и натрави своих конкурентов друг на друга. Ну а пока они выясняют отношения успевай пользоваться всеми освободившимися благами.
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