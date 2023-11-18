FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15201 пост • 1692 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Как ворона двух стервятников обманула

Как ворона двух стервятников обманула

Автор:
18 ноября 2023 05:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   ворона   поилка   смекалка   стервятники   
585
1
1

Ворона доказала, что любую задачу можно решить, проявив немножко сообразительности.

Даже если поилку заняли два стервятника, не нужно вешать клювик, включи смекалку и натрави своих конкурентов друг на друга. Ну а пока они выясняют отношения успевай пользоваться всеми освободившимися благами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Юмор   ворона   поилка   смекалка   стервятники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями
Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны...
Набирающие популярность в сообществах
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем...
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую Отечественную казахстанских солдат
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую...
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Решили познакомиться

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#позитив#аварии#авто аварии#Разное#кино#улыбнуло#дети
#животные#автомобили#Прикол#факты#ДТП#забавно#собака#милота#подборка#мигранты
#в мире#автомир#интересно#интересное#люди#Автовсячина#истории#Россия#история#фильм
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой Ворона устала от жизни и шагнула с крыши Ворона устала от жизни и шагнула с крыши Когда девушка сообщает, что ей нечего надеть Когда девушка сообщает, что ей нечего надеть Спортсмен разыграл посетителей тренажерного зала Спортсмен разыграл посетителей тренажерного зала Задиристая ворона мешает кошкам уединиться Задиристая ворона мешает кошкам уединиться

На что жалуетесь?

Вернуться