Не на тех напали: в Париже девушки избили мигрантов

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Три парижанки смогли справиться с, как минимум вдвое превосходящими их силами мигрантов, выходцев преположительно из Северной Африки.
Судя по кадрам видеозаписи, девушки разобрались с двумя группами молодчиков, которые выясняли свои отношения в переходе, но на свою беду отвлеклись на представительниц «слабого» пола.
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Ты реально такой тупой или думаешь что все идиоты?
Есть женщины в парижских селеньях))