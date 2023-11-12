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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 914 постов • 43 подписчика подписаться
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Не на тех напали: в Париже девушки избили мигрантов

Не на тех напали: в Париже девушки избили мигрантов

Автор:
12 ноября 2023 10:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Париж   в мире   девушки   избили   конфликт   мигранты   
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Три парижанки смогли справиться с, как минимум вдвое превосходящими их силами мигрантов, выходцев преположительно из Северной Африки.

Судя по кадрам видеозаписи, девушки разобрались с двумя группами молодчиков, которые выясняли свои отношения в переходе, но на свою беду отвлеклись на представительниц «слабого» пола.

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Метки: Видео   Париж   в мире   девушки   избили   конфликт   мигранты   
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18  комментариев
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24k
ЦСКА 2 часа назад
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Максим Борисов 4 минуты назад
АфтАр... Ты м(у)дак?
Ты реально такой тупой или думаешь что все идиоты?
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Дмитрий Полчаса назад
Постанова же!
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54k
Мойша 39 минут назад
Красота!!!
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3k
Vovan Petroff 49 минут назад
Парни попали на критические дни.
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8
роман юрков Час назад
Пусть даже если и постановка, но зато КАКАЯ!!!
Есть женщины в парижских селеньях))
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9
Иван Охолбыстин Час назад
Индусы вышли на новый уровень!!!
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3k
Pioner76 Час назад
Постановка. Индийское кино курит в сторонке.
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NiThR0 Час назад
Болливуд какой-то)
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4k
Шилов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Paul 2 часа назад
Ну очень колхозная постанова!
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3k
Максим 2 часа назад
Норм раскидали
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40k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Так бы сразу и сказали, что не хотят знакомиться
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