Собака полторы недели ждала уехавшую в Москву хозяйку в сибирском городе

Она путешествовала с тойтерьером Лолой. Собака оставалась в купе, и, заметив отсутствие хозяйки, дожидаться на месте не стала – чудом выскочила через толпу на улицу. Но в потоке людей отыскать хозяйку Лола не смогла и потерялась.



Найти ее получилось у дежурной по вокзалу Евгении Пак. Девушка сама разместила объявления и искала собаку в Канске, городе в Восточной Сибири. Тойтерьера нашли спустя полторы недели в кустах. Собака была истощена.



Светлана приехала за Лолой буквально через пару дней и забрала любимицу домой.