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Собака полторы недели ждала уехавшую в Москву хозяйку в сибирском городе

Собака полторы недели ждала уехавшую в Москву хозяйку в сибирском городе

Автор:
28 октября 2023 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   история   милота   поезд   собака   
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Приготовьте носовые платочки. История, достойная экранизации, произошла в сибирском Канске. Перрон, стоянка поезда всего на четыре минуты – время на небольшую прогулку. Светлана, пассажирка Владивосток-Москва, вышла подышать.

Она путешествовала с тойтерьером Лолой. Собака оставалась в купе, и, заметив отсутствие хозяйки, дожидаться на месте не стала – чудом выскочила через толпу на улицу. Но в потоке людей отыскать хозяйку Лола не смогла и потерялась.

Найти ее получилось у дежурной по вокзалу Евгении Пак. Девушка сама разместила объявления и искала собаку в Канске, городе в Восточной Сибири. Тойтерьера нашли спустя полторы недели в кустах. Собака была истощена.

Светлана приехала за Лолой буквально через пару дней и забрала любимицу домой.

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Метки: Видео   животные   история   милота   поезд   собака   
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2  комментария
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Χάρων Час назад
Собаки преданней людей.
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олег 21 минуту назад
пак - хороший человек.
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