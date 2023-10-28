Собака полторы недели ждала уехавшую в Москву хозяйку в сибирском городе

Приготовьте носовые платочки. История, достойная экранизации, произошла в сибирском Канске. Перрон, стоянка поезда всего на четыре минуты – время на небольшую прогулку. Светлана, пассажирка Владивосток-Москва, вышла подышать.
Она путешествовала с тойтерьером Лолой. Собака оставалась в купе, и, заметив отсутствие хозяйки, дожидаться на месте не стала – чудом выскочила через толпу на улицу. Но в потоке людей отыскать хозяйку Лола не смогла и потерялась.
Найти ее получилось у дежурной по вокзалу Евгении Пак. Девушка сама разместила объявления и искала собаку в Канске, городе в Восточной Сибири. Тойтерьера нашли спустя полторы недели в кустах. Собака была истощена.
Светлана приехала за Лолой буквально через пару дней и забрала любимицу домой.
Источник:
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