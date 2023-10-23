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Как выглядит дождь из одного миллиона долларов

Как выглядит дождь из одного миллиона долларов

Автор:
23 октября 2023 12:49
Метки: Видео   Чехия   в мире   вертолёт   деньги   доллары   миллион   
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В Чехии состоятельный блогер и шоумен устроил денежный дождь. Его помощники загрузили миллион однодолларовыми купюрами в транспортный контейнер, подняли деньги в небо и сбросили их в секретном месте.

О месте сброса денег можно было узнать, разгадав специальную загадку. На каждую сброшенную банкноту был заранее приклеен QR-код, который вёл на страницу со сбором средств для людей с ограниченными возможностями. Однако любители халявы сами решали, на что потратить деньги.

Источник:

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Метки: Видео   Чехия   в мире   вертолёт   деньги   доллары   миллион   
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6  комментариев
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5k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Ослик Иа на позитиве 7 минут назад
Одна купюра весит один грамм. Миллион купюр = 1 тонна...
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52k
turyst 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
El Niño 38 минут назад
Аттракцион невиданной щедрости! Хорошо хоть без жертв, а то жаба могла и на бытовуху подтолкнуть!
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41k
Сергей Час назад
Погоду неправильную выбрали.
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62k
doker Час назад
Вы пробовали подтереться миллионом долларов?
У чувака получилось...
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Alex Chebrikov

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