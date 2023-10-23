Как выглядит дождь из одного миллиона долларов

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В Чехии состоятельный блогер и шоумен устроил денежный дождь. Его помощники загрузили миллион однодолларовыми купюрами в транспортный контейнер, подняли деньги в небо и сбросили их в секретном месте.
О месте сброса денег можно было узнать, разгадав специальную загадку. На каждую сброшенную банкноту был заранее приклеен QR-код, который вёл на страницу со сбором средств для людей с ограниченными возможностями. Однако любители халявы сами решали, на что потратить деньги.
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