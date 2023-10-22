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Популяция бурого медведя по странам

Популяция бурого медведя по странам

Автор:
22 октября 2023 11:15
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   бурый медведь   в мире   животные   статистика   фото   
1616
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Давно известно, что бурый медведь самый распространенный вид медведя в мире. Его голарктический ареал охватывает Европу, Азию и Северную Америку от арктической тундры до засушливых и пустынных мест мира.

По разным оценкам, сейчас в мире около 200 000 бурых медведей. Из них большинство обитает в России — 120 000, США — 32 500 (95 % живёт на Аляске) и Канаде — 25 000.


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Метки: Медведь   бурый медведь   в мире   животные   статистика   фото   
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24  комментария
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5k
B@r@bux 43 минуты назад
Показал своему медведю, ему очень понравилось.
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ОТДЕЛ К 24 минуты назад
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35k
Андрей Иванов Полчаса назад
обитает в России 120 000, США 32 500 (95 % живёт на Аляске) и Канаде 25 000

Отсюда вывод - Аляска и Канада - временно оккупированные российские территории
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5k
Babangdida Полчаса назад
Я так и знал, что Балканы это медвежий уголок!
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3k
Χάρων Полчаса назад
Что за *издёжь?????
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
И по количеству медведов
Мы впереди планеты всей.
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877k
А.Берестенко 37 минут назад
Так я не понял - сколько нужно балалаек?
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35k
АнтонПолднев 56 минут назад
Отличное исследование. Ждём поштучный пересчёт мух и муравьёв.
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4k
Lexx 59 минут назад
А если бы браконьеров расстреливали как в Китае, медведей ещё больше было бы.
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14k
котегRUS Час назад
так надо полагать...
- они у нас свободно по улицам ходят, и это уже не не притча во языцех
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3k
kca-opa Час назад
Ещё мы делаем ракеты, и в части области балета, мы впереди планеты всей
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