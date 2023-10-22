Популяция бурого медведя по странам

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Давно известно, что бурый медведь самый распространенный вид медведя в мире. Его голарктический ареал охватывает Европу, Азию и Северную Америку от арктической тундры до засушливых и пустынных мест мира.
По разным оценкам, сейчас в мире около 200 000 бурых медведей. Из них большинство обитает в России — 120 000, США — 32 500 (95 % живёт на Аляске) и Канаде — 25 000.
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Метки: Медведь бурый медведь в мире животные статистика фото
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Отсюда вывод - Аляска и Канада - временно оккупированные российские территории
Янки - во из России!
Мы впереди планеты всей.
Дай, бятя, ружье - я на медведя пойду!
Да ты что! Ещё мой отец на медведя с рогатиной ходил, я на медведя с рогатиной ходил, а ты - с ружьем!
Сын сделал по-своему, взял ружье и пошел в лес… Выходит на него медведь, поднялся и как заревет! Сынок с перепуга обосрался, ружье бросил и ходу домой.
Не получилась охота, я ружье того... потерял.
Батя:
Ну, пи.здец!... Раньше у медведя было только две рогатины, а теперь еще и ружье.
- они у нас свободно по улицам ходят, и это уже не не притча во языцех
Ну... это другое.