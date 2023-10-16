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Россиянин не попал на самолёт из-за сумки, застрявшей в рамке для ручной клади

Россиянин не попал на самолёт из-за сумки, застрявшей в рамке для ручной клади

Автор:
16 октября 2023 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   конфликт   люди   рейс   ручная кладь   самолет   
1992
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Семья собиралась лететь из Калининграда в Москву, но ручная кладь застряла в калибраторе. А в ней — лекарства и одежда для ребёнка. Осталось лишь два варианта: попрощаться с вещами или сняться с рейса.


В итоге в столицу улетели только мама и малыш, а глава семейства продолжил выяснять отношения.


Сейчас он вместе с сотрудниками авиакомпании пытается решить, как же всё-таки достать злополучную сумку, не сломав и не порвав ничего лишнего.

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Метки: Видео   конфликт   люди   рейс   ручная кладь   самолет   
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15  комментариев
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2k
Pogost 2 часа назад
То есть сломать чемодан и вытащить столь нужные лекарства не судьба?
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1k
alex Полчаса назад
жопничество, заплатить за багаж не судьба
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268
Александр Час назад
Почему авиа компании не додумались выпускать чемоданы и ручную кладь, которая 1 в 1 входит и выходит из калибраторов.
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1k
beshh Час назад
Да всем понятно, как эти чебуреки запихивали свой чумодан в калибратор. Не первые и, скорее всего, не последние.
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8k
Лещ Час назад
Видимо сначала ногами запихивал этот чемодан в калибратор. а потом достать не смог)) Про лекарства для ребёнка пвиздит сто пудов. Короче сам виноват
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654
Шурман 2 часа назад
Интересно что же там за такие лекарства , я ни когда такое не полужу в чемодан , у самого проблемы с здоровьем и эти лекарства у меня всегда при себе , даже если из дому выхожу . Если мы летим я беру ноут в рюкзак и туда же лекарства и инсулин и самотелин , хрен знает когда может прихватить и в чемодане они тоже есть . Это развод какой то просто не хотел без сумки улетать .
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Был со мной забавный случай, я со стройотрядом возвращался из Якутии, везли оттуда деликатесы и тд, багаж 20кг сдавали, а ручную кладь выкладывали, взвешивали сумку - 5кг, получали бирку и все в нее обратно засовывали. по итогу у меня сумка с биркой 5кг, а весом 20-25. На регистрации положил сумку на пол и положил паспорт на стол. Контролерша говорит - сумка тут мешается, отодвинь. я ногу к сумке , а потом беру паспорт и пока его убираю не глядя уже отодвигаю сумку. Вы наверно понимаете какую силу нужно применить , отдвигая ногой сумку 20-25кг . Короче, сумка зацепилась за стол, а изза тяжести сумки я этого не заметил и отодвинул сумку со столом. Ну дальше понятно - охеревшая контролерша? ты куда стол? это че за баул? это 5кг? Еле прорвался. А потом я на этом рейсе оставил паспорт в аэропорту Красноярска , изза этого отстал от рейса и зайцем без билета и паспорта летел в Москву следующим рейсом. Это были 90-е.
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148
ruslan d 2 часа назад
Победа ?
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Я правильно понял, что дите улетело без лекарств из за нежелания родителей расстаться с чемоданом? Да и вопли - грузите с калибратором - смешны, оперативно лекарства добыть не получится.
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