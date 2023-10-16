Россиянин не попал на самолёт из-за сумки, застрявшей в рамке для ручной клади

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Дерзкий посетитель автозака

Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за...

Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина"

Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами