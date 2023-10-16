Россиянин не попал на самолёт из-за сумки, застрявшей в рамке для ручной клади

1992
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Семья собиралась лететь из Калининграда в Москву, но ручная кладь застряла в калибраторе. А в ней — лекарства и одежда для ребёнка. Осталось лишь два варианта: попрощаться с вещами или сняться с рейса.
В итоге в столицу улетели только мама и малыш, а глава семейства продолжил выяснять отношения.
Сейчас он вместе с сотрудниками авиакомпании пытается решить, как же всё-таки достать злополучную сумку, не сломав и не порвав ничего лишнего.
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