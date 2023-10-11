Пожилой водитель грузовика чудом остался жив

В Китае грузовик несколько раз перевернулся на дороге. По счастливому стечению обстоятельств водитель отделался лишь ушибами и небольшой ссадиной на голове
Около 9 часов утра 64-летний водитель управлял грузовиком с кабелем, но на опасном участке дороги потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно перевернулось.
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Со слов командира пожарной службы, этот участок дороги имеет крутой, извилистый уклон и автомобилисты ездят слишком быстро, потому попадают в подобные аварийные ситуации, часто заканчивающимися трагедиями.
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