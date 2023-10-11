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Пожилой водитель грузовика чудом остался жив

Пожилой водитель грузовика чудом остался жив

Автор:
11 октября 2023 09:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Китай   авария   авто   в мире   люди   
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В Китае грузовик несколько раз перевернулся на дороге. По счастливому стечению обстоятельств водитель отделался лишь ушибами и небольшой ссадиной на голове

Около 9 часов утра 64-летний водитель управлял грузовиком с кабелем, но на опасном участке дороги потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно перевернулось.

Со слов командира пожарной службы, этот участок дороги имеет крутой, извилистый уклон и автомобилисты ездят слишком быстро, потому попадают в подобные аварийные ситуации, часто заканчивающимися трагедиями.

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Метки: Видео   Китай   авария   авто   в мире   люди   
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1  комментарий
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Оксид Бетона Полчаса назад
Эйс Вентура теперь в Китае?
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