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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 801 пост • 41 подписчик подписаться
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Малолетние вандалы сломали горку на детской площадке и сбежали

Малолетние вандалы сломали горку на детской площадке и сбежали

Автор:
08 октября 2023 09:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вандалы   горка   дети   детская площадка   сломали   
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Во владивостоке на камеры видеонаблюдения попал момент как дети целенаправленно сломали горку в сквере на Добровольского, 5А.

Потом, наверное, испугавшись, что им может за это «прилететь», они бросились бежать со всех ног.

Поведение детей вызвало вполне объяснимое возмущение у комментаторов в соцсетях. Также появились вопросы к родителям, которые, видимо, совершенно не следят за воспитанием своих чад.

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Метки: Видео   вандалы   горка   дети   детская площадка   сломали   
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3  комментария
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6k
Александр 11 минут назад
Ну и где дети? Лбы, которым уже давно не по возрасту подобные площадки! У нас тоже вечно собираются во дворе. Вкчно мат-перемат, дерзкие, курят, бухают свои энергетики... Ты им слово-они тебе десять. А менты руками разводят.
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76k
Viktor Полчаса назад
Выловить, родителей штрафануть на три таких площадки!
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91k
Херанука Паибалу Полчаса назад
В моем детстве за это бы ВЫПОРОЛИ
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