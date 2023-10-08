Малолетние вандалы сломали горку на детской площадке и сбежали

Потом, наверное, испугавшись, что им может за это «прилететь», они бросились бежать со всех ног.



Поведение детей вызвало вполне объяснимое возмущение у комментаторов в соцсетях. Также появились вопросы к родителям, которые, видимо, совершенно не следят за воспитанием своих чад.

