Малолетние вандалы сломали горку на детской площадке и сбежали

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Во владивостоке на камеры видеонаблюдения попал момент как дети целенаправленно сломали горку в сквере на Добровольского, 5А.
Потом, наверное, испугавшись, что им может за это «прилететь», они бросились бежать со всех ног.
Поведение детей вызвало вполне объяснимое возмущение у комментаторов в соцсетях. Также появились вопросы к родителям, которые, видимо, совершенно не следят за воспитанием своих чад.
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