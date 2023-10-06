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Сумку кенгуру показали изнутри

Сумку кенгуру показали изнутри

Автор:
06 октября 2023 15:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   карман   кенгуру   сумка   сумка кенгуру   
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Процесс развития детёныша кенгуру в сумке у мамы. Редкая возможность увидеть "кармашек" изнутри.

Хорошо устроился

Да съеду я скоро, мам, съеду!

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Метки: Видео   в мире   животные   карман   кенгуру   сумка   сумка кенгуру   
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2  комментария
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10k
МихА 53 минуты назад
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4k
Lexx 55 минут назад
Видишь дырочку нору,
В животе у кенгуру?
Там уютно кенгурёнку,
Даже в стужу и жару.
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