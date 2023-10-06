Сумку кенгуру показали изнутри

1002
1
1
Процесс развития детёныша кенгуру в сумке у мамы. Редкая возможность увидеть "кармашек" изнутри.
Хорошо устроился
Да съеду я скоро, мам, съеду!
Источник:
Ссылки по теме:
- Гусь вышел на тропу войны
- Стая акул проплывает мимо нефтяной платформы
- Кенгуру поколотил девушку прямо во время прямого эфира из зоопарка
- Голодный уличный кот преодолел свой страх
- Подстава: парень подшутил над своей собакой
Новости партнёров
реклама
В животе у кенгуру?
Там уютно кенгурёнку,
Даже в стужу и жару.