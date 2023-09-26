Жители Мурино спасли кота, который зацепился за подоконник

1311
1
1
Соседи растянули одеяла и пледы на разных уровнях дома и смогли поймать кота, который спускался. Кот пытался зацепиться за ткань, но все же упал.
Однако благодаря женщине с пледом и группе жителей, кот остался жив.
Источник:
Ссылки по теме:
- Странное спасение кота в Краснодаре
- Смелый щенок спас кота, который упал в воду
- Самостоятельный кот, которому не нужна помощь
- Выручил из беды: мужчина спас кота из канала
- Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб
Новости партнёров
реклама