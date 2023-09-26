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Сообщество Без кота и жизнь не та 1736 постов • 484 подписчика подписаться
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Жители Мурино спасли кота, который зацепился за подоконник

Жители Мурино спасли кота, который зацепился за подоконник

Автор:
26 сентября 2023 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Мурино   Спасение   животные   кот   подоконник   
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Соседи растянули одеяла и пледы на разных уровнях дома и смогли поймать кота, который спускался. Кот пытался зацепиться за ткань, но все же упал.

Однако благодаря женщине с пледом и группе жителей, кот остался жив.

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Метки: Видео   Мурино   Спасение   животные   кот   подоконник   
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2  комментария
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Александр Ломовицкий Час назад
коты они такие

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