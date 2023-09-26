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Один предприимчивый мужчина придумал способ заработать деньги на популярности "инста-див"

Один предприимчивый мужчина придумал способ заработать деньги на популярности "инста-див"

Автор:
26 сентября 2023 08:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   девушки   кража   мужчина   обман   фотосессия   
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Современные девушки обычно не отказываются от бесплатной фотосессии для своего блога, поэтому он предлагал им такую возможность. Однако во время съемок, он тайно крадет их смартфоны.

Этот неудачный "бизнесмен" был задержан и помещен под стражу.

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Метки: Видео   девушки   кража   мужчина   обман   фотосессия   
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