Один предприимчивый мужчина придумал способ заработать деньги на популярности "инста-див"

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Современные девушки обычно не отказываются от бесплатной фотосессии для своего блога, поэтому он предлагал им такую возможность. Однако во время съемок, он тайно крадет их смартфоны.
Этот неудачный "бизнесмен" был задержан и помещен под стражу.
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