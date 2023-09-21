"Женщина угощает попугаев бананом"

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Попугаи ара с большим аппетитом едят банан, который приготовила для них женщина.
И птички довольны и соседи снизу, наверно, тоже...
Попугай Ара, также известный как Макао являются самыми большой среди других видов попугаев. Птицы известны благодаря своему эффектному внешнему виду и высокому уровню интеллекта.
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Видимо как для нас голуби
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И чего? Вот если бы попугаи угощали женщину бананом - это я понимаю!)
Почистила = приготовила??
Не хотел бы быть еёным))) мужем))