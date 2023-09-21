FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14768 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Женщина угощает попугаев бананом

Женщина угощает попугаев бананом

Автор:
21 сентября 2023 11:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ара   банан   животные   попугай   птицы   
1001
1
1

Попугаи ара с большим аппетитом едят банан, который приготовила для них женщина.

И птички довольны и соседи снизу, наверно, тоже...

Попугай Ара, также известный как Макао являются самыми большой среди других видов попугаев. Птицы известны благодаря своему эффектному внешнему виду и высокому уровню интеллекта.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   ара   банан   животные   попугай   птицы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Андрей Полчаса назад
ничего себе зоопарк )
Видимо как для нас голуби
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 41 минуту назад
"Женщина угощает попугаев бананом"
-------------
И чего? Вот если бы попугаи угощали женщину бананом - это я понимаю!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Павел 2 часа назад
...который приготовила для них женщина. ...

Почистила = приготовила??
Не хотел бы быть еёным))) мужем))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
У всех свои голуби
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

721010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября
Набирающие популярность в сообществах
Долина реки Дзорагет Армения
Долина реки Дзорагет Армения
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#интересно#в мире#аварии#Автовсячина#позитив#Разное#мир#истории
#автомир#животные#Юмор#ДТП#авто аварии#США#факты#Жизнь#Москва#кино
#машина#интересное#Прикол#люди#история#подборка#шоу бизнес#сарказм#Еда#Прошлое
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор В тесноте, да не в обиде: семейство попугаев поселилось в сухом стволе дерева В тесноте, да не в обиде: семейство попугаев поселилось в сухом стволе дерева Когда женщина хочет внимания, а ты уставший Когда женщина хочет внимания, а ты уставший Футбольный матч пришлось прервать из-за пернатого нарушителя Футбольный матч пришлось прервать из-за пернатого нарушителя Пернатый домашний тиран Пернатый домашний тиран Не обижайте пернатых музыкантов Не обижайте пернатых музыкантов

На что жалуетесь?

Вернуться