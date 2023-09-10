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Слонёнок решил спать с работником заповедника, который постоянно о нём заботится

Слонёнок решил спать с работником заповедника, который постоянно о нём заботится

Автор:
10 сентября 2023 11:36
Сообщество : Животные
Метки: Индия   животные   милота   позртив   слоненок   сон   
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Видео, снятое в Индии, вызвало экзальтированное умиление у пользователей социальных сетей. На нем маленький слонёнок (ну, маленький по меркам слонов) пытается лечь спать вместе с человеком будто котёнок.

Человек — смотритель заповедника, в котором растет слоненок, проявлял к нему заботу с самого детства. Так как слоны обладают очень хорошей памятью и высоким интеллектом, малыш сильно привязался к человеку, словно к родителю или другу своего вида.

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Метки: Индия   животные   милота   позртив   слоненок   сон   
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14k
котегRUS Час назад
как Человек живым остался ?
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6k
S__D Полчаса назад
слоны обладают очень хорошей памятью и высоким интеллектом
.
"Так вот. Это был не тот слон" ))
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